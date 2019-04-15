У США цього тижня оприлюднять відредагований звіт спецпрокурора Мюллера



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Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер

Звіт буде відправлено до Конгресу США, а також оприлюднено для громадськості

Міністерство юстиції США планує опублікувати відредаговану версію доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про розслідування втручання Росії у четвер, 18 квітня.

Про це повідомляє AP.

За словами прес-секретаря мін’юсту Керрі Купека, відредагований звіт буде відправлено до Конгресу США, а також оприлюднено для громадськості.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зізнався, що не читав доповідь спецпрокурора Мюллера.

Раніше генпрокурор США пообіцяв до середини квітня оприлюднити доповідь Мюллера.

Також повідомлялося, що публікація звіту Мюллера цілком неможлива за законом, оскільки текст містить конфіденційну інформацію.

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який майже два роки очолював розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори 2016 року, не знайшов доказів змови кампанії Дональда Трампа з росіянами, а також обструкції правосуддю.

Трамп відреагував на результати розслідування Мюллера, заявивши про «повне виправдання».

Нагадаємо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.