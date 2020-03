У США коронавірусом заразився перший конгресмен

Тест на наявність хвороби республіканець здав після появи симптомів коронавірусу

Член Конгресу США Маріо Діас-Баларт повідомив про позитивний результат тестування на Covid-19. Це перший випадок зараження серед членів американського парламенту.

Про це повідомляє Daily Mail

Зазначається, що тест на наявність хвороби республіканець здав після появи симптомів коронавірусу.

У своїй заяві Діас-Баларт розповів, що з п’ятниця перебував на карантині у Вашингтоні та не повернувся додому у Флориду, щоб не ставити під загрозу дружину.

У соцмережі політик також вказав, що почувається набагато краще, наголосивши на важливості дотримання всіх рекомендацій для уникнення зараження.

I'm feeling much better. However, it's important that everyone take this seriously and follow @CDCgov guidelines in order to avoid getting sick & mitigate the spread of this virus. We must continue to work together to emerge stronger as a country during these trying times. pic.twitter.com/g5W5vSQIyH