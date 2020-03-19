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    У світі

    У США коронавірусом заразився перший конгресмен

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    Конгресмен&nbsp;Маріо Діас-Баларт вирішив не повертатися у Флориду, щоб не заразити дружину - У США коронавірусом заразився перший конгресмен
    Конгресмен Маріо Діас-Баларт вирішив не повертатися у Флориду, щоб не заразити дружину

    Тест на наявність хвороби республіканець здав після появи симптомів коронавірусу

    Член Конгресу США Маріо Діас-Баларт повідомив про позитивний результат тестування на Covid-19. Це перший випадок зараження серед членів американського парламенту.

    Про це повідомляє Daily Mail

    Зазначається, що тест на наявність хвороби республіканець здав після появи симптомів коронавірусу.

    У своїй заяві Діас-Баларт розповів, що з п’ятниця перебував на карантині у Вашингтоні та не повернувся додому у Флориду, щоб не ставити під загрозу дружину. 

    У соцмережі політик також вказав, що почувається набагато краще, наголосивши на важливості дотримання всіх рекомендацій для уникнення зараження.

    Як відомо, розвантажувати лікарні у США будуть гігантські плавучі госпіталі

    Нагадаємо, у вівторок, 17 березня, коронавірус був виявлений у останній європейській країні, де не було хворих - в Чорногорії. Також, після першого випадку захворювання в штаті Західна Вірджинія, коронавірус охопив США повністю.

    До слова, у середу, 18 березня, в Україні підтвердили ще два випадки коронавірусу. Зокрема, вірус виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся із Єгипту.

    Всього в Україні 16 підтверджених випадків коронавірусу, два із яких - летальні.

    здоров'я США політика Флорида хвороби коронавірус
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