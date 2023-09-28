Порошенко у Стокгольмі: Україна чекає на знамениті винищувачі Gripen

Україна після 1939 року була першою країною, яка отримала з 2014 року зброю від Швеції

Експрезидент та нардеп Петро Порошенко, який перебуває з візитом у Швеції, обговорив із керівництвом Ріксдагу та депутатами усіх парламентських партій посилення підтримки України.

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Як зазначив експрезидент в коментарі журналістам, Швеція – дуже важливий партнер України, який надає всебічну підтримку: військову, гуманітарну та євроінтеграційну.

«Візит почався із зустрічі зі спікером Ріксдагу Андреасом Норленом, шведського парламенту, потім було розширене коло всього керівництва парламенту, включаючи заступників спікера. Потім зустрічі продовжилися у форматі спільного засідання комітету закордонних справ і комітету по європейських справах, де були представлені всі вісім партій шведського парламенту. Це демонструє, що Україна має абсолютну підтримку у Швеції. Бо більше 92% шведів повністю і беззастережно підтримують Україну», – зазначив Порошенко. Він нагадав, що Україна після 1939 року була першою країною, яка отримала з 2014 року зброю від Швеції.

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«Я привіз нашим шведським партнерам слова вдячності від українських бійців, тому що вони зустрічали ворога 24 лютого 2022 року з шведськими Carl Gustaf на плечі, відбиваючи російські танки. Наші артилеристи дуже щасливі, як вони кажуть, воювати найкращою в світі артилерійською установкою Archer – найбільш точною, найбільш швидкострільною, найбільш потужною», – розповів Порошенко.

«Сьогодні ми вже мали можливість бачити шведські броньовані машини CV90. І я тримаю кулаки за те, щоб найближчим часом першими в Україну надійшли і JAS 39 Gripen – знамениті шведські винищувачі, які допоможуть нашому контрнаступу, зупинять російське домінування в українському небі. Тобто Gripen, ми вас чекаємо, вас чекають наші бійці», – говорить Петро Порошенко.

«Приємно було почути, що ми почали вже, як шведи кажуть, «ознайомлення», а ми кажемо – тренування пілотів наших Повітряних сил на цій позиції», – зазначає експрезидент.

За словами Порошенка, на зустрічах також обговорили посилення санкцій проти Росії та фінансову підтримку України від шведських партнерів.

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Під час зустрічі з Держсекретарем Міністра закордонних справ Швеції Діаною Янсе, яка займається питаннями міжнародної співпраці та зовнішньої торгівлі, Порошенко обговорив потреби України на цілі післявоєнної відбудови, гуманітарного розмінування та перебудови економіки за критеріями Євросоюзу. «Окремо підкреслив важливість збереження доступу та транзиту української агропромислової продукції до Євросоюзу в умовах морської блокади України з боку агресора», – повідомив експрезидент.