У Британії розроблено мозковий імплантат, що здатен покращити настрій

Мозковий імплантат, який може підняти настрій за допомогою ультразвуку, пройшов випробування у Британії

У Великій Британії винайшли мозковий імплантат для покращення настрою пацієнтів. Про це пише британська газета The Guardian із посиланням на національну службу охорони здоров'я.

«Пристрій може мати потенціал для допомоги пацієнтам із такими захворюваннями, як депресія, наркоманія, обсесивно-компульсивний розлад та епілепсія», – йдеться у публікації.

Передбачається, що пристрій, який можна імплантувати під черепну коробку, подаватиме «цільові імпульси ультразвуку для включення кластерів нейронів».

Безпеку та переносимість імплантату перевірять на 30 пацієнтах під час досліджень вартістю 6,5 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, весною минулого року перший встановлений людині імплантат компанії Neuralink, якою володіє американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск, вийшов з ладу після того, як з мозку було витягнуто кілька ниток, що реєструють нейронну активність.

До слова, мозковий імплант компанії Ілона Маска Neuralink вперше буде протестовано за межами США. Про це повідомляє пресслужба державної мережі лікарень Канади University Health Network (UHN).

Зазначимо, що вчені Федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL) повідомили про створення нейрочіпа, здатного швидко і з точністю 91% розпізнавати рукописні літери за сигналами мозку. Розробка вчених із Лозанни значно перевершила чіп Neuralink за багатьма параметрами.