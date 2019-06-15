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    У світі

    У столиці Сомалі прогриміли вибухи

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    Під час вибуху біля будівлі парламенту в Могадішо проходило засідання верхньої палати національних зборів і люди готувалися до виходу з будівлі - У столиці Сомалі прогриміли вибухи
    Під час вибуху біля будівлі парламенту в Могадішо проходило засідання верхньої палати національних зборів і люди готувалися до виходу з будівлі

    Вибухи в Могадішо призвели до жертв, але ніяких офіційних даних немає

    У столиці Сомалі Могадішо сталися два вибухи, один з яких - біля будівлі сомалійського парламенту. Про це повідомляє Caasimadda Online.

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    Зазначається, що під час вибуху біля будівлі парламенту в Могадішо проходило засідання верхньої палати національних зборів і люди готувалися до виходу з будівлі.

    Видання пише, що другий вибух, як повідомляється, стався в аеропорту Аден Адде в Могадішо.

    Зазначено, що вибухи в Могадішо призвели до жертв, але ніяких офіційних даних немає.

    Нагадаємо, через теракт в столиці Сомалі загинули заступник міністра праці і ще 4 людини.

    До слова, 14 червня під Воронежем у Росії горів і вибухав полігон з боєприпасами.

    Як повідомлялося, на Одещині на подвір’ї приватного будинку вибухнула граната. 

    Нагадаємо, в Одесі СБУ викрила організоване угруповання торгівців зброєю.

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