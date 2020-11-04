У Великій Британії підвищили рівень терористичної загрози
Спільний центр аналізу тероризму змінив рівень загрози тероризму у Великобританії з істотного на серйозний
Велика Британія підвищила рівень терористичної загрози після терактів у столиці Австрії, внаслідок яких загинуло четверо людей.
Про це у своєму Twitter повідомила глава МВС країни Приті Патель.
«Спільний центр аналізу тероризму змінив рівень загрози тероризму у Великобританії з істотного на серйозний. Це запобіжний захід і не ґрунтується на якійсь конкретній загрозі. Громадськість і надалі повинна бути пильною та повідомляти поліцію про будь-яку підозрілу діяльність», – заявила Патель.
The Joint Terrorism Analysis Centre has changed the UK terror threat level from substantial to severe.— Priti Patel (@pritipatel) November 3, 2020
This is a precautionary measure and is not based on any specific threat.
The public should continue to remain vigilant and report any suspicious activity to the police. pic.twitter.com/XJa0gXetee
Як повідомлялося, в Австрії оголосили триденну жалобу через теракт у Відні. Нагадаємо, теракт у Відні здійснив 20-річний прихильник «Ісламської держави». 2 листопада у Відні група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями. За словами очевидців, зловмисник відкрив вогонь з рушниці, також було чутно вибухи. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту. Терорист був застрелений, ще чотири були затримані. У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів. Внаслідок теракту загинуло п'ять людей, 15 осіб отримали поранення.
Як повідомлялося, в Австрії оголосили триденну жалобу через теракт у Відні.
Нагадаємо, теракт у Відні здійснив 20-річний прихильник «Ісламської держави».
2 листопада у Відні група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.
За словами очевидців, зловмисник відкрив вогонь з рушниці, також було чутно вибухи. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту. Терорист був застрелений, ще чотири були затримані.
У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів. Внаслідок теракту загинуло п'ять людей, 15 осіб отримали поранення.