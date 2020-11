У Великій Британії підвищили рівень терористичної загрози

Велика Британія підвищила рівень терористичної загрози після терактів у столиці Австрії, внаслідок яких загинуло четверо людей.

Про це у своєму Twitter повідомила глава МВС країни Приті Патель.

«Спільний центр аналізу тероризму змінив рівень загрози тероризму у Великобританії з істотного на серйозний. Це запобіжний захід і не ґрунтується на якійсь конкретній загрозі. Громадськість і надалі повинна бути пильною та повідомляти поліцію про будь-яку підозрілу діяльність», – заявила Патель.

The Joint Terrorism Analysis Centre has changed the UK terror threat level from substantial to severe.



This is a precautionary measure and is not based on any specific threat.



The public should continue to remain vigilant and report any suspicious activity to the police. pic.twitter.com/XJa0gXetee