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    У світі

    У Великій Британії підвищили рівень терористичної загрози

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    У Великій Британії підвищили рівень терористичної загрози

    Спільний центр аналізу тероризму змінив рівень загрози тероризму у Великобританії з істотного на серйозний

    Велика Британія підвищила рівень терористичної загрози після терактів у столиці Австрії, внаслідок яких загинуло четверо людей.

    Про це у своєму Twitter повідомила глава МВС країни Приті Патель.

    «Спільний центр аналізу тероризму змінив рівень загрози тероризму у Великобританії з істотного на серйозний. Це запобіжний захід і не ґрунтується на якійсь конкретній загрозі. Громадськість і надалі повинна бути пильною та повідомляти поліцію про будь-яку підозрілу діяльність», – заявила Патель.

    Як повідомлялося, в Австрії оголосили триденну жалобу через теракт у Відні.

    Нагадаємо, теракт у Відні здійснив 20-річний прихильник «Ісламської держави».

    2 листопада у Відні група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

    За словами очевидців, зловмисник відкрив вогонь з рушниці, також було чутно вибухи. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту. Терорист був застрелений, ще чотири були затримані. 

    У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів. Внаслідок теракту загинуло п'ять людей, 15 осіб отримали поранення.

    МВС теракт Велика Британія
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