Бразилія випередила США за добовою смертністю від коронавірусу
Загальна кількість померлих у США перевищує 100 тисяч осіб, в Бразилії понад 23 тисячі жертв
Міністерство охорони здоров’я Бразилії повідомляє, що за останню добу від коронавірусу нового типу Covid-19 в країні померло 807 осіб.
Дані показники перевищили статистику з США, де за добу померли 620 особи, повідомляє Reuters.
За загальним число виявлених випадків Covid-19 Бразилія знаходиться на другому місці (понад 374 тисяч заражень), поступаючись США (понад 1,6 мільйона випадків).
Загальна кількість померлих у США перевищує 100 тисяч осіб, в Бразилії понад 23 тисячі жертв.
У всьому світі коронавірусом заразилися більше 5,4 млн осіб. Від ускладнень, викликаних інфекцією, померли щонайменше 345 тисяч пацієнтів.
З початку пандемії одужали понад 2 млн осіб.
Раніше повідомлялося, що новим центром спалаху коронавірусу стала Бразилія.
Сполучені Штати Америки в рамках заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу Covid-19 заборонили в'їзд до країни іноземцям, які за останні два тижні побували в Бразилії.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.
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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.