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    У світі

    Бразилія випередила США за добовою смертністю від коронавірусу

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    <span>У&nbsp;Бразилії за&nbsp;добу померли 807 осіб</span> - Бразилія випередила США за добовою смертністю від коронавірусу
    У Бразилії за добу померли 807 осіб

    Загальна кількість померлих у США перевищує 100 тисяч осіб, в Бразилії понад 23 тисячі жертв

    Міністерство охорони здоров’я Бразилії повідомляє, що за останню добу від коронавірусу нового типу Covid-19 в країні померло 807 осіб.

    Дані показники перевищили статистику з США, де за добу померли 620 особи, повідомляє Reuters.

    За загальним число виявлених випадків Covid-19 Бразилія знаходиться на другому місці (понад 374 тисяч заражень), поступаючись США (понад 1,6 мільйона випадків).

    Загальна кількість померлих у США перевищує 100 тисяч осіб, в Бразилії понад 23 тисячі жертв.

    У всьому світі коронавірусом заразилися більше 5,4 млн осіб. Від ускладнень, викликаних інфекцією, померли щонайменше 345 тисяч пацієнтів.

    З початку пандемії одужали понад 2 млн осіб.

    Раніше повідомлялося, що новим центром спалаху коронавірусу стала Бразилія.

    Сполучені Штати Америки в рамках заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу Covid-19 заборонили в'їзд до країни іноземцям, які за останні два тижні побували в Бразилії.

    Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21584
    • Хворіють
      13365
    • Одужали
      7575
    • Померли
      644

    Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.

    здоров'я США смерть Бразилія коронавірус
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