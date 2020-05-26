Бразилія випередила США за добовою смертністю від коронавірусу



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У Бразилії за добу померли 807 осіб

Загальна кількість померлих у США перевищує 100 тисяч осіб, в Бразилії понад 23 тисячі жертв

Міністерство охорони здоров’я Бразилії повідомляє, що за останню добу від коронавірусу нового типу Covid-19 в країні померло 807 осіб.

Дані показники перевищили статистику з США, де за добу померли 620 особи, повідомляє Reuters.

За загальним число виявлених випадків Covid-19 Бразилія знаходиться на другому місці (понад 374 тисяч заражень), поступаючись США (понад 1,6 мільйона випадків).

Загальна кількість померлих у США перевищує 100 тисяч осіб, в Бразилії понад 23 тисячі жертв.

У всьому світі коронавірусом заразилися більше 5,4 млн осіб. Від ускладнень, викликаних інфекцією, померли щонайменше 345 тисяч пацієнтів.

З початку пандемії одужали понад 2 млн осіб.

Раніше повідомлялося, що новим центром спалаху коронавірусу стала Бразилія.

Сполучені Штати Америки в рамках заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу Covid-19 заборонили в'їзд до країни іноземцям, які за останні два тижні побували в Бразилії.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.