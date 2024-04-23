Німеччина закликала США надати Україні ще одну систему Patriot – Bloomberg

Цього тижня Німеччина також продовжить чинити тиск на європейських союзників, включно з Францією та Італією

Уряд Німеччини наполягає на тому, щоб США поставили Україні ще хоча б одну протиракетну систему Patriot, щоб допомогти закрити пролом у системі ППО. Про це повідомляє Bloomberg.

Цього тижня Німеччина також продовжить чинити тиск на європейських союзників, включно з Францією та Італією, щоб оцінити, що вони можуть надати.

За даними видання, кампанія тиску Берліна на США є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів по НАТО і Європейському Союзу посилити допомогу Україні із засобами ППО. Утім, німецький лідер Олаф Шольц, як і раніше, противиться відправленню Києву ракет великої дальності Taurus, стверджуючи, що такі поставки ризикують зробити країну учасником війни.

Але Шольц очолив зусилля з відправлення більшої кількості Patriot та інших систем ППО в Україну, оскільки побита війною країна зазнає дедалі частіших атак, що руйнують її енергетичну інфраструктуру і міські центри.

Нагадаємо, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад $60 млрд. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента.





