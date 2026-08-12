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Wildberries спробував навести українські дрони на конкурента

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Wildberries спробував навести українські дрони на конкурента
Wildberries почав змінювати геомітки після знищення складів
колаж: glavcom.ua

Представники маркетплейса нібито почали змінювати геомітки своїх складів, «переносячи» їх на територію Ozon

Російський маркетплейс Wildberries на тлі регулярних українських ударів по своїх логістичних об'єктах нібито спробував ввести в оману Сили безпілотних систем ЗСУ та навести дрони на об'єкти свого конкурента Ozon. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на OSINT-аналітиків Exilenova+.

За словами аналітиків, представники Wildberries намагалися вберегти майно, яке зберігається на складах компанії. Для цього вони нібито почали масово змінювати геомітки своїх логістичних хабів на електронних картах.

Wildberries спробував навести українські дрони на конкурента фото 1
фото: Exilenova+

Зокрема, розташування об'єктів Wildberries на картах почали «переносити» на сусідні території, серед яких опинилися об'єкти Ozon. За версією Exilenova+, таким чином представники маркетплейса намагалися ввести в оману українських військових щодо фактичного розташування своїх логістичних центрів.

«Проте розвідку та точність Сил оборони це не ввело в оману. Ціль знайдено та уражено. Мінус ще одна артерія постачання ворога», – зазначили в Exilenova+.

За даними OSINT-аналітиків, від початку кампанії проти логістичних хабів Wildberries атак зазнали вже 20 об'єктів компанії, 15 із яких згоріли повністю.

Нагадаємо, у вівторок, 11 серпня, Сили безпілотних систем ЗСУ знищили склад Wildberries у Воронежі площею близько 156 тис. кв. м. За повідомленнями, логістичний хаб повністю вигорів.

Раніше російська влада почала шукати способи підтримати продавців Wildberries після серії атак українських дронів на складську інфраструктуру маркетплейсу. Одним із варіантів стало використання приміщень «Пошти Росії» замість пошкоджених і знищених логістичних центрів. 

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Теги: росія ЗСУ дрон Wildberries

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