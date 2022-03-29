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    Україна візьме участь у засіданні ради НАТО

    Міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу запросили на зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО - Україна візьме участь у засіданні ради НАТО
    Міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу запросили на зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО
    фото: flickr

    Детальна програма зустрічі NAC з'явиться на сайті НАТО 5 квітня

    Незабаром у штаб-квартирі НАТО відбудеться зустріч міністрів закордонних справ північноатлантичної ради. Вона проходитиме 6-7 квітня. Головуватиме на зустрічі генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

    Міністра закордонних справ України запросили взяти участь у першій сесії 7 квітня. До нього приєднаються колеги з Австралії, Фінляндії, Грузії, Японії, Республіки Корея, Нової Зеландії, Швеції.

    Участь в засіданні також візьме Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки або віцепрезидент Єврокомісії. Також повідомляється, що учасники зможуть бути присутніми за відеопосиланням.

    Детальна програма зустрічі NAC з'явиться на сайті НАТО 5 квітня.

    Додамо, що дедалі більше членів НАТО схвалюють відправку миротворців в Україну.

    Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде розміщувати миротворчу місію в Україні як того просили у Варшаві.

    Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що РФ зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну «спровокує» НАТО.

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    Теги: росія окупанти НАТО ООН війна Україна Єнс Столтенберг миротворча місія Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Україна візьме участь у засіданні ради НАТО