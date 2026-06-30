РФ закриває залізничне сполучення на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією

З 1 липня зупиниться рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією

Російський уряд ухвалив рішення з 1 липня тимчасово призупинити рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з трьома європейськими країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду РФ.

Згідно з текстом документа, обмеження стосуються пересування осіб, транспортних засобів, товарів і вантажів на окремих ділянках державного кордону Російської Федерації.

Залізничний рух припинять на таких напрямках:

з Фінляндією під блокування потрапила найбільша кількість об'єктів – залізничні вузли «Виборг», «Вяртсіля», «Люття», «Санкт-Петербург-Фінляндський» та «Свєтогорськ».

з Естонією повністю зупинять залізничний рух на ділянці через пункт пропуску «Печори-Псковські».

з Латвією припинить роботу залізничний пункт пропуску «Питалово».

Міністерству закордонних справ Росії доручено поінформувати Фінляндію, Естонію та Латвію про ухвалене рішення. Будь-яких причин закриття прикордонних залізничних пунктів у розпорядженні уряду РФ не зазначають.

Нагадаємо, масовані атаки українських безпілотників спровокували масштабну паливну кризу в Росії, внаслідок якої дефіцит бензину поширився з окупованого Криму на південні регіони, Сибір і навіть Москву.

Наразі водії майже по всій країні обмежені в кількості пального, яке вони можуть придбати. Найбільш суворі ліміти діють на всіх захоплених Росією територіях України, у Сибіру та більшій частині південної РФ. Єдиним регіоном без офіційних обмежень залишається Москва та кілька віддалених областей, хоча навіть у столиці через брак ресурсів закриваються окремі АЗС, а на приватних заправках ціни підскочили на 10% (до 80 рублів за літр).