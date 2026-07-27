Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дрони атакували Ростов: вибухи гриміли біля порту та залізниці (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували Ростов: вибухи гриміли біля порту та залізниці (відео)
фото з місцевих пабліків

Російська влада заявляє про пошкодження багатоповерхового будинку

У ніч на 27 липня Ростов-на-Дону атакували безпілотники. За даними OSINT-аналітиків, вибухи пролунали поблизу Ростовського морського торговельного порту та залізничної інфраструктури міста. Про це повідомляє «Главком».

Водночас російська влада заявила, що внаслідок атаки безпілотників пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Для його мешканців розгорнули пункт тимчасового розміщення. Через падіння безпілотників виникли пожежі на території приватного підприємства, складських приміщень і кількох приватних будинків. Також загорілися автомобілі, припарковані поблизу.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

За інформацією проєкту «Астра», пошкоджена внаслідок атаки багатоповерхівка розташована приблизно за 1,5 км від Ростовського морського торговельного порту. Також у мережі повідомляли про вибухи в районі залізничної інфраструктури.

До слова, у ніч проти 26 липня про вибухи повідомляли в окупованих Феодосії, Чорноморському, Донецьку та Мелітополі. За даними моніторингових ресурсів, у Феодосії після серії вибухів зникло електропостачання, а також повідомлялося про ймовірне ураження військових об'єктів російських окупантів.

Читайте також:

Теги: порт росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прикордонний термінал на заході України «Мостиська Драй Порт» встановлює рекорди з відвантаження продукції. Але повноцінно замінити морські маршрути «сухопутні» потужності не можуть
«Одне судно – це 10 тисяч вантажівок». Керівник Асоціації портів пояснив, чому сухопутний експорт не може замінити морський
25 липня, 10:37
Російська влада назвала число загиблих на заводі у Кірові
Російська влада назвала число загиблих на заводі у Кірові
24 липня, 13:11
Кремль уже не стримує кризу із зарплатами в Росії
Росію накриває хвиля протестів: розвідка назвала головну причину
20 липня, 19:22
Напередодні пройшов дощ, однак куртка залишалася сухою, тож стало зрозуміло: це не випадково залишена річ
Під Костянтинівкою росіяни залишили на дорозі міну, загорнуту у дитячу куртку
12 липня, 21:49
Путін визнав проблеми з пальним і зробив низку доручень
Путін скликав нараду через паливну кризу: що диктатор наказав чиновникам
8 липня, 19:20
У 2014 році Путін називав півострів «непотопним авіаносцем»
NYT: Україна перетворює Крим на «гігантську логістичну мишоловку»
5 липня, 05:10
Володимир Єльченко впевнений, якщо зруйнувати Керченський міст, росіяни вжахнуться
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
4 липня, 20:15
Наслідки удару по ключовому для Московського регіону НПЗ в Капотні 18 червня
Російський опозиціонер: Удари ЗСУ – єдиний спосіб привести росіян до тями
3 липня, 13:55
Жодних ілюзій: що насправді чекає на Росію після Путіна
Жодних ілюзій: що насправді чекає на Росію після Путіна
1 липня, 15:16

Політика

Дрони атакували Ростов: вибухи гриміли біля порту та залізниці (відео)
Дрони атакували Ростов: вибухи гриміли біля порту та залізниці (відео)
Держдума РФ висунула Європі вимогу щодо компенсацій за війну
Держдума РФ висунула Європі вимогу щодо компенсацій за війну
Нетаньягу виступить на сесії ООН, попри погрози мера Нью-Йорка
Нетаньягу виступить на сесії ООН, попри погрози мера Нью-Йорка
Партнери відвертаються від Москви: три країни публічно виступили проти РФ
Партнери відвертаються від Москви: три країни публічно виступили проти РФ
Путіна принизив ключовий союзник – Daily Express
Путіна принизив ключовий союзник – Daily Express
Президент Фінляндії оцінив позиції України у війні
Президент Фінляндії оцінив позиції України у війні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
121K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
114K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
104K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua