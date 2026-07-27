Дрони атакували Ростов: вибухи гриміли біля порту та залізниці (відео)

Російська влада заявляє про пошкодження багатоповерхового будинку

У ніч на 27 липня Ростов-на-Дону атакували безпілотники. За даними OSINT-аналітиків, вибухи пролунали поблизу Ростовського морського торговельного порту та залізничної інфраструктури міста. Про це повідомляє «Главком».

Водночас російська влада заявила, що внаслідок атаки безпілотників пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Для його мешканців розгорнули пункт тимчасового розміщення. Через падіння безпілотників виникли пожежі на території приватного підприємства, складських приміщень і кількох приватних будинків. Також загорілися автомобілі, припарковані поблизу.

За інформацією проєкту «Астра», пошкоджена внаслідок атаки багатоповерхівка розташована приблизно за 1,5 км від Ростовського морського торговельного порту. Також у мережі повідомляли про вибухи в районі залізничної інфраструктури.

До слова, у ніч проти 26 липня про вибухи повідомляли в окупованих Феодосії, Чорноморському, Донецьку та Мелітополі. За даними моніторингових ресурсів, у Феодосії після серії вибухів зникло електропостачання, а також повідомлялося про ймовірне ураження військових об'єктів російських окупантів.