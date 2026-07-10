Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: є загиблий, серед поранених – дитина

Російські авіабомби зруйнували житлові та нежитлові будівлі. Через загрозу нерозірваних боєприпасів триває евакуація мешканців багатоповерхівки

Російські окупанти завдали удару керованими авіабомбами по центру Запоріжжя.

Внаслідок атаки загинула одна людина, щонайменше четверо дістали поранення, серед них – дитина. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, пише «Главком».

фото: Запорізька ОВА

Спочатку очільник ОВА повідомив про удар по центральній частині міста та постраждалих. Згодом кількість поранених зросла до трьох, а пізніше стало відомо про загиблого.

фото: Запорізька ОВА

«Людина загинула, сталося займання автомобілів і будинку. Російські авіабомби спричинили руйнування в обласному центрі», – повідомив начальник ОВА.

За останніми даними, внаслідок атаки одна людина загинула, щонайменше четверо отримали поранення. «У Запоріжжі після ворожої атаки евакуюють мешканців багатоповерхівки. Через удари КАБами зруйновані житлові та нежитлові будинки. Одна людина загинула, щонайменше четверо – поранені. У тому числі дитина», – зазначив Федоров.

фото: Запорізька ОВА

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Ліквідація наслідків обстрілу триває.

Нагадаємо, російські війська продовжують регулярно атакувати Запоріжжя. Раніше окупанти завдали удару по автозаправній станції в місті. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. Через постійну загрозу ударів влада області послідовно впроваджує нові заходи безпеки, зокрема встановлює антидронові сітки та збільшує кількість захисних укриттів.