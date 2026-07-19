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Замах на підсанкційного Єрмолаєва у Монако. Нардеп Власенко розповів про небезпеку для України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Замах на підсанкційного Єрмолаєва у Монако. Нардеп Власенко розповів про небезпеку для України
Нардеп Власенко вважає, що замах у Монако може дуже болісно вдарити по Україні, якщо буде доведено, що ця історія має український слід
скриншот відео з YouTube-каналу Наталії Мосейчук

Власенко: «Вибух у Монако нам дуже сильно відгукнеться»

Народний депутат Сергій Власенко заявив, що вибух у Монако, пов'язаний із замахом на підсанкційного бізнесмена Андрія Єрмолаєва, може мати серйозні наслідки для України, якщо буде доведено український слід у цій справі. Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, передає «Главком».

«Я дуже боюся, що це (вибух у Монако – «Главком») нам дуже сильно відгукнеться. Ви собі не уявляєте, який резонанс це має в Монако. Не тому, що там є українці, а тому, що вперше на території цієї «тихої гавані» стався, по суті, терористичний акт», – сказав Власенко.

Нардеп пояснив, що Монако багато років формувало свою репутацію як безпечної держави для життя та збереження капіталів, тому нинішній інцидент став серйозним ударом по цьому іміджу.

За словами Власенка, про масштаб суспільного резонансу свідчить і те, що вже зранку після вибуху йому телефонували колеги з парламентської асамблеї Ради Європи – парламентарі від Монако. «Вони зателефонували мені о сьомій ранку за київським часом, коли в них була шоста. Уявіть, наскільки це для них важливо», – наголосив політик.

Нардеп висловив занепокоєння тим, що ситуація може негативно позначитися на відносинах України з Монако, якщо слідство встановить, що замах був організований українською стороною або громадянами України.

«Я дуже боюся, що це може дуже болісно вдарити по Україні, якщо буде доведено, що ця історія була спланована Україною або українцями. Зараз усе виглядає саме так. Єдине питання – чи діяли ці люди самостійно, чи виконували чиєсь завдання. У суді вже звучали різні версії, але я не знаю, яка з них відповідає дійсності. Із цим ще потрібно розбиратися», – сказав Власенко.

Водночас він наголосив, що, попри неоднозначний характер відносин із князівством, Монако має інструменти, які можуть суттєво вплинути на Україну.

«Монако в чомусь нам допомагає, в чомусь – не дуже. Але нашкодити вони можуть дуже сильно. Тут треба бути дуже обережними», – підсумував нардеп.

Що відомо про вибух у Монако

Вибух у житловому будинку в Монако пролунав увечері 29 червня. Постраждали троє людей – підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його супутниця та син. Підприємець є засновником бізнес-групи Alef, одного з найбільших забудовників Дніпра, і роками входив до списку 100 найбагатших українців за версією Forbes. У 2019 році Єрмолаєв відмовився від українського громадянства на користь кіпрського, а в грудні 2023-го указом глави держави щодо нього запровадили десятирічні санкції.

Головною підозрюваною слідство визначило 39-річну українку Анастасію Березовську, яку Інтерпол оголосив у міжнародний розшук. За версією правоохоронців, жінка стежила за родиною бізнесмена, замаскувавшись під чоловіка, і залишила біля входу до будинку сумку з вибуховим пристроєм.

Вбивство підозрюваної та підозри фігурантам

1 липня Березовська легально в'їхала в Україну через один із пунктів пропуску – жодних спрацювань баз даних, зокрема й інтерполівських, під час перетину кордону не відбулося. Уже 6 липня під Києвом знайшли її тіло.

Слідство встановило двох причетних до вбивства – 33-річного співробітника ГУР Владислава Реута та колишнього працівника СБУ Віталія Жиковича. За даними слідства, чоловіки неодноразово переказували кошти на криптовалютні та банківські рахунки Березовської, а 9 липня Печерський районний суд Києва відправив Жиковича під варту без права застави. Реута назвали одним із фігурантів справи журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) раніше цього тижня. Слідство також не виключає причетності обох чоловіків до самого підриву.

Нагадаємо, тіло Анастасії Березовської виявили закопаним під Києвом 6 липня – про це повідомляла СБУ, уточнивши, що підозрювана підтримувала зв'язок із двома чоловіками одразу після повернення в Україну.

До слова, Служба безпеки України відновила один із ключових доказів у справі про замах на вбивство в Князівстві Монако. Йдеться про відеозапис із камери спостереження, який підозрювані після злочину намагалися знищити.

Теги: Монако Єрмолаєв Сергій Власенко

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