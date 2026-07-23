Скандал з ТЦК на Хмельниччині: 61-річного чоловіка могли прикувати до авто

Чоловік заявив про застосування сили, наручників і газового балончика

У селищі Лехнівка Хмельницької області перевіряють обставини інциденту, який стався під час мобілізаційних заходів. 61-річного чоловіка нібито прикували наручниками до автомобіля, застосували до нього фізичну силу та газовий балончик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Про подію розповів син чоловіка, який проходить службу у Збройних силах України. Представниця омбудсмена у Хмельницькій області Оксана Кізаєва поспілкувалася з чоловіком телефоном. За його словами, після інциденту батько сам звернувся до лікаря через тілесні ушкодження.

Лубінець заявив, що взяв справу під особистий контроль. Його представники направили звернення до територіального управління ДБР й офіційні запити до Міноборони, Генштабу ЗСУ та Головного управління Військової служби правопорядку.

«Захист держави є безумовним пріоритетом. Проте він не може здійснюватися ціною порушення Конституції, законів України чи прав людини», – підкреслив Лубінець. Він закликав давати належну правову оцінку кожному такому випадку та притягувати винних до відповідальності.

Нагадаємо, 13 липня ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного чоловіка, якого після перебування у Кременчуцькому районному ТЦК госпіталізували з тяжкими травмами. Правоохоронці встановлюють обставини можливого побиття та осіб, які могли завдати йому смертельних ушкоджень.

Цього ж дня на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію із закликом скоротити штат ТЦК щонайменше на 50%. Автор ініціативи також запропонував провести аудит роботи центрів, перевести частину військовослужбовців до підрозділів ЗСУ, запровадити відеофіксацію спілкування з громадянами та персональну відповідальність за перевищення повноважень.

Згодом Дмитро Лубінець зробив заяву про масштабну корупцію під час мобілізації. За словами омбудсмена, за можливість вийти з автобуса ТЦК нібито можуть вимагати близько десяти тисяч доларів, а після доставлення до центру комплектування сума може зрости вдвічі.