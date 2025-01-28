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Британці масово скорочують свій робочий тиждень

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Британці масово скорочують свій робочий тиждень
Понад 5000 британців отримають переваги від скороченого робочого дня без втрати зарплати
фото: Alamy

Двісті британських компаній вже працюють за новим графіком

Двісті британських компаній перейшли на постійний чотириденний робочий тиждень для всіх своїх співробітників без втрати заробітної плати. Про це пише The Guardian.

У цих компаніях, серед яких представлені благодійні, маркетингові та технологічні, працюють понад 5 тис. людей.

Прихильники чотириденного робочого тижня кажуть, що п’ятиденний тиждень є пережитком минулого економічного періоду. Джо Райл, керівник Фонду 4 Day Week, сказав, що «п'ятиденний робочий тиждень був винайдений 100 років тому і більше не відповідає меті. Ми давно запізнилися на оновлення».

За його словами, чотириденний тиждень дає людям на 50% більше вільного часу і свободу жити щасливішим і насиченим життям.

«Як уже показали сотні британських компаній і одна місцева рада, чотириденний тиждень без втрати зарплати може бути безпрограшним як для працівників, так і для роботодавців», – зазначає The Guardian.

Журналісти переконані, що традиційні моделі роботи були перевернуті під час пандемії Covid-19. Досі багато працівників борються за право продовжувати працювати вдома, не кажучи вже про скорочення робочих днів.

Деякі працівники, які все ще користуються гнучкістю віддаленої роботи, відмовляються від виконання обов’язків про офісну роботу. Зокрема група співробітників Starling Bank звільнилися після того, як виконавчий директор вимагав, щоб тисячі працівників частіше відвідували офіси.

Згідно з опитуванням Survation, 58% населення Британії сподіваються, що триденні вихідні стануть «нормальним способом роботи» до 2030 року.

Натомість консерватори попереджають, що перехід на 4-денний робочий тиждень негативно вплине на бізнес і економічне зростання.

Загалом 200 британських компаній уже підтвердили свою зацікавленість скороченні робочого тижня, що, на думку ініціаторів, є корисним способом залучення й утримання співробітників, а також підвищення продуктивності за рахунок створення того самого результату за меншу кількість годин. На сьогоднішній день лондонські фірми мають найбільший ентузіазм, на них припадає 59 із загальної кількості підприємств які готові експерементувати із робочим графіком.

До слова, Ісландія офіційно переходить на чотириденний робочий тиждень. Згідно з дослідженням, опублікованим у п’ятницю, економіка країни перевершує більшість європейських аналогів після скороченого робочого тижня.

А от Японія, відома своєю культурою перепрацювання, ще у 2021 році запустила ініціативу скорочення робочого часу. Але і досі працівники відмовляються від чотириденного робочого тижня.

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Теги: вихідні економіка бізнес соціум Велика Британія робота праця населення

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