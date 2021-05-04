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    В Афганістані через повені загинули 29 осіб

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    Щонайменше 29 людей загинули внаслідок повеней у двох провінціях Афганістану - В Афганістані через повені загинули 29 осіб
    Щонайменше 29 людей загинули внаслідок повеней у двох провінціях Афганістану
    Фото: TOLO News

    Сезонне підтоплення нині відбувається в усьому Афганістані, пошкоджуючи будинки, сільськогосподарські угіддя та громадську інфраструктуру

    Зливи та повені забрали щонайменше 29 життів та зруйнували сотні будинків у двох провінціях Афганістану, повідомляє афганська служба Радіо Свобода.

    Зокрема, в західній провінції Герат щонайменше 22 людини загинули після повені, що сталася ввечері 3 травня, серед жертв були діти та жінки.

    Сезонне підтоплення нині відбувається в усьому Афганістані, пошкоджуючи будинки, сільськогосподарські угіддя та громадську інфраструктуру.

    У серпні 2020 року внаслідок повені в 13 афганських провінціях загинули понад 150 людей.

    У 2019 році в Афганістані також були сильні повені, які зруйнували понад 10 тисяч будинків, тоді постраждали близько 180 тисяч людей, повідомляє Управління ООН з надзвичайних ситуацій.

    До слова, 30 квітня країни НАТО почали виведення військ з Афганістану. Кілька днів тому Сполучені Штати Америки почали виведення своїх військ з Афганістану.

    Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден оголосив про рішення вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року.

    Це рішення було гостро розкритиковано його попередником Дональдом Трампом, який планував завершити вивід військ 1 травня.

    Сполучені Штати здійснили військову операцію у Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами «Аль-Каїди» літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей.

    Інтервенція пояснювалася зв'язками з «Аль-Каїдою» з угрупованням «Талібан», яке контролює більшу частину Афганістану.

    Адміністрація Байдена вважає, що «Аль-Каїда» зараз не представляє загрози для США.

    Теги: стихійні лиха діти Афганістан
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