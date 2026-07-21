Пішов з життя генсек Федерації каное України Павло Мазуренко

Павло В'ячеславович сприяв підготовці переможців і призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи

21 липня пішов із життя Павло В'ячеславович Мазуренко – Генеральний секретар Федерації каное України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Працюючи державним тренером штатної збірної команди України з веслування на байдарках і каное, Павло В'ячеславович сприяв підготовці переможців і призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, Всесвітньої універсіади й інших престижних міжнародних змагань.

«Професіоналізм, принциповість, відданість справі та щира любов до спорту назавжди залишаться у пам'яті колег, друзів, спортсменів і всіх, хто мав честь працювати поруч із Павлом В'ячеславовичем.

Національний олімпійський комітет України висловлює щирі співчуття рідним, близьким, колегам та всій спортивній спільноті. Поділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами…

Вічна пам'ять», – йдеться у дописі НОК України.

Нагадаємо, пішов з життя український футболіст В'ячеслав Шарпар.

Найбільше відомий вболівальникам Шарпар своїми виступами за «Ворсклу», «Волинь» та «Металіст». У складі полтавської команди він відзначився пам’ятним голом у ворота лондонського «Арсенала» в матчі Ліги Європи сезону 2018/19.

З «Металістом» Шарпар здобував бронзу української першості у 2011 році.