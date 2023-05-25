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В Італії заарештували розкрадачів стародавніх артефактів

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Італії заарештували розкрадачів стародавніх артефактів
в Італії арештували викрадачів стародавніх реліквій
фото з відкритих джерел

Ще п’ятеро підозрюваних уникли арешту, але їх зобов'язали з’явитися у поліцію

Шістнадцять людей було заарештовано та понад 3500 артефактів вилучено після виявлення італійською поліцією мережі археологічних мародерів та міжнародних торговців давньогрецькими та римськими реліквіями. Про це повідомляє Reuters.

Заарештованим висунули обвинувачення, зокрема у злочинній змові, незаконних розкопках, крадіжці, торгівлі краденим і незаконному експорті товарів, повідомили у заяві підрозділу карабінерів з охорони культурної спадщини у середу.

Ще п’ятеро підозрюваних уникли арешту, але їх зобов'язали з’явитися у поліцію.

Карабінери знайшли сотні золотих, срібних і бронзових монет давньогрецьких і римських часів, а також ювелірні вироби, тарілки, чашки, глеки та мініатюри, що датуються IV століттям до нашої ери та III століттям нашої ери.

Предмети, які були отримані з незаконних розкопок у південних регіонах Апулії, Кампанії та Базилікати і які мали бути нелегально вивезені за кордон, мають «безцінну історичну та художню цінність та величезну комерційну цінність», заявили у поліції.

Італія вже давно має проблеми з розграбуванням і контрабандою своєї художньої та археологічної спадщини, але останніми роками влада досягла більших успіхів у розшуку злочинців та поверненні вкрадених речей.

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Теги: Італія влада арест кордон

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