Найстаріша континентальна кора Землі невпинно руйнується: китайські вчені попередили про зміни

Геологічні процеси деформують стародавні ядра материків Землі

Група китайських вчених з Університету геологічних наук виявила, що найдавніші ділянки континентальної кори, відомі як кратони, поступово руйнуються під впливом природних сил. У своєму дослідженні, опублікованому в Nature Geoscience, вони розглянули процес розпаду Північно-Китайського кратону (СКК) за останні 200 мільйонів років, починаючи із середнього мезозою.

Вчені виділили два ключові етапи, які призвели до деформації СКК. Спочатку відбулося занурення океанічної плити Ізанаги під континентальну плиту, що викликало потовщення кори та утворення гірського хребта Тайханьшань. Потім настала фаза відкату плити, коли вона рушила у зворотному напрямку, що призвело до витончення кратону приблизно на 26%.

Ці процеси супроводжувалися тектонічними зрушеннями, включаючи насув старих порід на нові та розтяг кори в різні періоди юрського та крейдяного періоду. Фінальна фаза розтягування земної кори, що почалася 136 мільйонів років тому і триває досі, завершила процес декратонізації.

Дослідження припускає, що аналогічні процеси могли відбуватися і в інших частинах планети. Комп'ютерні моделі вчених точно відтворили характеристики літосферної плити шириною 4 тисячі кілометрів та глибиною до 660 кілометрів, що дало точне уявлення про процеси, що відбувалися у надрах Землі.

Нагадаємо, Астероїд 2024 ON пролетів поблизу Землі на відстані приблизно 1 мільйона кілометрів. Це майже в 2,6 рази більше, ніж відстань до Місяця. Астероїд, розміром в два футбольні поля, близько 220 метрів у діаметрі, був класифікований як «потенційно небезпечний», але не становив явної загрози для нашої планети​. Як заявили в NASA, цей об'єкт рухався зі швидкістю близько 31,933 км/год, що в 26 разів перевищує швидкість звуку. За оцінками астрономів, подібні близькі підльоти відбуваються в середньому раз на десятиліття, але 2024 ON не повернеться в цей регіон космосу ще щонайменше 200 років​.