Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Найстаріша континентальна кора Землі невпинно руйнується: китайські вчені попередили про зміни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Найстаріша континентальна кора Землі невпинно руйнується: китайські вчені попередили про зміни
Комп'ютерні моделі вчених точно відтворили характеристики літосферної плити шириною 4 тисячі кілометрів
фото із відкритих джерел

Геологічні процеси деформують стародавні ядра материків Землі

Група китайських вчених з Університету геологічних наук виявила, що найдавніші ділянки континентальної кори, відомі як кратони, поступово руйнуються під впливом природних сил. У своєму дослідженні, опублікованому в Nature Geoscience, вони розглянули процес розпаду Північно-Китайського кратону (СКК) за останні 200 мільйонів років, починаючи із середнього мезозою.

Вчені виділили два ключові етапи, які призвели до деформації СКК. Спочатку відбулося занурення океанічної плити Ізанаги під континентальну плиту, що викликало потовщення кори та утворення гірського хребта Тайханьшань. Потім настала фаза відкату плити, коли вона рушила у зворотному напрямку, що призвело до витончення кратону приблизно на 26%.

Ці процеси супроводжувалися тектонічними зрушеннями, включаючи насув старих порід на нові та розтяг кори в різні періоди юрського та крейдяного періоду. Фінальна фаза розтягування земної кори, що почалася 136 мільйонів років тому і триває досі, завершила процес декратонізації.

Дослідження припускає, що аналогічні процеси могли відбуватися і в інших частинах планети. Комп'ютерні моделі вчених точно відтворили характеристики літосферної плити шириною 4 тисячі кілометрів та глибиною до 660 кілометрів, що дало точне уявлення про процеси, що відбувалися у надрах Землі.

Нагадаємо, Астероїд 2024 ON пролетів поблизу Землі на відстані приблизно 1 мільйона кілометрів. Це майже в 2,6 рази більше, ніж відстань до Місяця. Астероїд, розміром в два футбольні поля, близько 220 метрів у діаметрі, був класифікований як «потенційно небезпечний», але не становив явної загрози для нашої планети​. Як заявили в NASA, цей об'єкт рухався зі швидкістю близько 31,933 км/год, що в 26 разів перевищує швидкість звуку. За оцінками астрономів, подібні близькі підльоти відбуваються в середньому раз на десятиліття, але 2024 ON не повернеться в цей регіон космосу ще щонайменше 200 років​.

 

Читайте також:

Теги: Китай Планета Земля вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерство оборони Китаю провело тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети з імітованою боєголовкою у води Тихого океану
Москва та Пекін вирішили показати Заходу «Кузькіну мать». Вийшло лише у китайців
26 вересня, 12:27
Україна повинна зі свого боку демонструвати, що її бажання до переговорів справжнє
Зеленський пояснив, чому змінив позицію щодо переговорів із Росією
22 вересня, 16:19
Китай вперше за понад 40 років провів запуск міжконтинентальної балістичної ракети
Китай вперше за понад 40 років провів запуск міжконтинентальної балістичної ракети
25 вересня, 16:51
Тайвань готується до війни
Тайвань оголосив повну боєготовність через пуски ракет КНР
30 вересня, 01:47
Активність Сонця з 7 по 9 жовтня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 7-9 жовтня: якою буде сонячна активність
7 жовтня, 09:46
Вчені взяли приклад з кальмара
Вчені створили тканину, яка може адаптуватися під будь-яку температуру
3 жовтня, 07:44
Спочатку голосування було призначене на 25 вересня. Проте з метою проведення додаткових переговорів із Китаєм його перенесли
Євросоюз проголосував за збільшення тарифів на електромобілі з Китаю – Bloomberg
4 жовтня, 13:59
Джон Хопфілд (ліворуч) та Джеффрі Хінтон
Названо лауреатів Нобелівської премії-2024 з фізики
8 жовтня, 15:16
Президент зауважив, що його місія як президента Тайваню полягає в захисті та розвитку країни
Президент Тайваню зробив різку заяву про взаємовідносини з КНР
10 жовтня, 10:01

Соціум

Найстаріша континентальна кора Землі невпинно руйнується: китайські вчені попередили про зміни
Найстаріша континентальна кора Землі невпинно руйнується: китайські вчені попередили про зміни
Через дії мігрантів із Білорусі на кордоні Польщі постраждало більше 60 військових
Через дії мігрантів із Білорусі на кордоні Польщі постраждало більше 60 військових
На Далекому Сході вибухнула фура з феєрверками (відео)
На Далекому Сході вибухнула фура з феєрверками (відео)
Франція дозволила шести російським дезертирам перебувати в країні – The Guardian
Франція дозволила шести російським дезертирам перебувати в країні – The Guardian
У небі зійшов найбільший цьогоріч Супермісяць Мисливця: фото унікального явища
У небі зійшов найбільший цьогоріч Супермісяць Мисливця: фото унікального явища
Стояв за терактом 7 жовтня. Ізраїль підтвердив ліквідацію голови ХАМАС
Стояв за терактом 7 жовтня. Ізраїль підтвердив ліквідацію голови ХАМАС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Українська ескадрилья F-16: The Wall Street Journal повідомила невтішні новини
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
68K
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
20K
У столиці масово зупинився громадський транспорт
16K
Купив інвалідність? Прокурор Хмельниччини відреагував на звинувачення журналіста

Новини

18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві та областях через загрозу російських БпЛА оголошено тривогу
Вчора, 22:36
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00
США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Вчора, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Вчора, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Вчора, 04:15

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua