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Тайвань сколихнув потужний землетрус: під завалами перебувають люди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Тайвань сколихнув потужний землетрус: під завалами перебувають люди
3 квітня поблизу Тайваню стався землетрус
фото із соцмереж

Близько 80 людей опинилися в пастці у гірничодобувних районах

3 квітня поблизу Тайваню стався землетрус магнітудою 7,4 бала. Внаслідок чого загинули дев'ять людей і понад 900 отримали поранення, а 50 працівників, які їхали на мікроавтобусах до готелю в національному парку, зникли безвісти. Про це повідомляє Reuters.

50 підземними поштовхами, що сталися у середу, 3 квітня ускладнюють пошукові роботи навколо найбільш постраждалого міста Хуалянь на східному узбережжі. За даними Центральної метеорологічної адміністрації Тайваню (CWA), впродовж наступних чотирьох днів очікуються поштовхи магнітудою від 6,5 до 7 балів.

Близько 80 людей опинилися в пастці у гірничодобувних районах. Хоча не відразу було зрозуміло, чи перебували вони у шахті під час землетрусу.

Зокрема, близько 50 працівників готелю застрягли в національному парку «Тароко» після того, як їхня колона з чотирьох мікроавтобусів опинилася у пастці на гірській дорозі через зсув ґрунту. Сигнали мобільних телефонів вказують на те, що вони, можливо, знайшли притулок у системі печер Цзюцю. Рятувальні команди намагаються розчистити дорогу, щоб дістатися до них. 

Нагадаємо, що землетрус, який стався 3 квітня, став найпотужнішим у Тайвані за чверть століття. У 1999 році на острові стався землетрус магнітудою 7,6 бала, внаслідок якого загинуло близько 2400 людей і було пошкоджено 50 тис. будівель.

До слова, підземні поштовхи також були чітко відчутні в столиці Тайваню Тайбеї, де в кількох частинах міста відбулися відключення електроенергії. Було оголошено ризик цунамі через землетрус на японських та філіппінських островах.

У соцмережах з'явилися фото з наслідками землетрусу.

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Теги: Японія рятувальники Тайвань землетрус

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