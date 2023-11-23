В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах

Країна не може впоратись з дефіцитом житла та великим потоком людей

Цього Різдва багатьом українським біженцям в Ірландії доведеться жити у холодних наметах. Уряд визнав, що не може гарантувати, що новоприбулих не селитимуть взимку в таке житло, пише extra.ie.

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Повідомляється, що намети для розміщення новоприбулих у країні використовують на короткий кількатижневий час. Це пов'язано із дефіцитом житла та великим потоком людей, які прибувають до Ірландії за тимчасовим захистом та міжнародним притулком.

В Департаменті інтеграції заявили, що неможливо передбачити кількість мешканців наметів у майбутньому, при цьому Ірландська рада у справах біженців б'є на сполох через скарги на холод, тісноту та незручні ліжка.

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«Намети принципово непридатні для розміщення людей і не відповідають основним потребам. Ми серйозно стурбовані тим, що люди живуть у наметах, оскільки погода стає холоднішою. Ми відвідали наметове розміщення Центральної психіатричної лікарні в Дубліні, люди скаржилися, що у них обмежені обігрівачі», – підкреслила речниця ради.

Радник у містах Маллінгар та Кіннегад Майкл Доллард заявив, що «розміщення біженців у наметах було катастрофою».

«Вони всі в наметах у військових казармах, оскільки ми не маємо можливостей. До мене щодня приходять бездомні люди, які шукають будинки, а житла немає», – додав він.

Наметовий табір у Страдбаллі в графстві Ліїш, який розрахований на 950 біженців, досі приймає людей у наметах просто неба. Плани щодо переселення біженців у готові до зими будиночки під шатром у цьому ж маєтку вже перенесли на два тижні.

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За останніми даними, до Ірландії прибули вже понад 99 895 українців з початку війни, з яких понад 74 385 наразі перебувають у державному розміщенні. Це змусило уряд збільшити бюджет на подолання кризи на 900 мільйонів євро. У наметах зараз залишаються близько 77 українських біженців і 432 шукачів притулку з різних країн.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України, з 24 лютого 2022 року, за кордон виїхали і не повернулися 2,4 млн українців.