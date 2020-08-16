Вбивство демонстранта. У МВС Білорусі спростували застосовування вогнепальної зброї
Міністр заявив, що силовики не застосовували вогнепальну зброю
Загиблий на протестах в Білорусі Олександр Тарайковський міг отримати смертельне поранення з нелетальної зброї. Правоохоронні органи не застосовували вогнепальну зброю.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв, передає tut.by.
Караєв заявив, що розгляд щодо всіх випадків насильства та перевищення повноважень з боку силовиків буде вже після того, як закінчаться протести. Він також допустив, що в Тарайковского могли стріляти з нелетальної зброї.
«Я не слідчий. Так, він помер. Скільки померло людей на заворушеннях в Америці?... Але ми не застосовували вогнепальної зброї, а тільки ту, яка є нелетальною», – заявив Караєв.
Він додав, що йому шкода загиблого і побитих демонстрантів.
«А найбільше – моїх 129 співробітників», – додав міністр.
Нагадаємо, з’явилося нове відео розстрілу білоруського активіста.
Як повідомлялося, вбивство білоруса Олександра Тарайковського на акції протесту в Мінську 10 серпня потрапила на відео. У загиблого 34-річного Олександра Тарайковського залишилася трирічна дочка.
До слова, 15 серпня, у Мінську тисячі людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним.