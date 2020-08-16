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    У світі

    Вбивство демонстранта. У МВС Білорусі спростували застосовування вогнепальної зброї

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    &laquo;Я не слідчий. Так, він помер. Скільки померло людей на заворушеннях в Америці?... Але ми не застосовували вогнепальної зброї, а тільки ту, яка є нелетальною&raquo; &ndash;&nbsp;міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв - Вбивство демонстранта. У МВС Білорусі спростували застосовування вогнепальної зброї
    «Я не слідчий. Так, він помер. Скільки померло людей на заворушеннях в Америці?... Але ми не застосовували вогнепальної зброї, а тільки ту, яка є нелетальною» – міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв

    Міністр заявив, що силовики не застосовували вогнепальну зброю

    Загиблий на протестах в Білорусі Олександр Тарайковський міг отримати смертельне поранення з нелетальної зброї. Правоохоронні органи не застосовували вогнепальну зброю.

    Про це заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв, передає tut.by.

    Караєв заявив, що розгляд щодо всіх випадків насильства та перевищення повноважень з боку силовиків буде вже після того, як закінчаться протести. Він також допустив, що в Тарайковского могли стріляти з нелетальної зброї.

    «Я не слідчий. Так, він помер. Скільки померло людей на заворушеннях в Америці?... Але ми не застосовували вогнепальної зброї, а тільки ту, яка є нелетальною», – заявив Караєв.

    Він додав, що йому шкода загиблого і побитих демонстрантів.

    «А найбільше – моїх 129 співробітників», – додав міністр.

    Нагадаємо, з’явилося нове відео розстрілу білоруського активіста.

    Як повідомлялося, вбивство білоруса Олександра Тарайковського на акції протесту в Мінську 10 серпня потрапила на відео. У загиблого 34-річного Олександра Тарайковського залишилася трирічна дочка.

    До слова, 15 серпня, у Мінську тисячі людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним. 

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