Вбивство демонстранта. У МВС Білорусі спростували застосовування вогнепальної зброї



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«Я не слідчий. Так, він помер. Скільки померло людей на заворушеннях в Америці?... Але ми не застосовували вогнепальної зброї, а тільки ту, яка є нелетальною» – міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв

Міністр заявив, що силовики не застосовували вогнепальну зброю

Загиблий на протестах в Білорусі Олександр Тарайковський міг отримати смертельне поранення з нелетальної зброї. Правоохоронні органи не застосовували вогнепальну зброю.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв, передає tut.by.

Караєв заявив, що розгляд щодо всіх випадків насильства та перевищення повноважень з боку силовиків буде вже після того, як закінчаться протести. Він також допустив, що в Тарайковского могли стріляти з нелетальної зброї.

«Я не слідчий. Так, він помер. Скільки померло людей на заворушеннях в Америці?... Але ми не застосовували вогнепальної зброї, а тільки ту, яка є нелетальною», – заявив Караєв.

Він додав, що йому шкода загиблого і побитих демонстрантів.

«А найбільше – моїх 129 співробітників», – додав міністр.

Нагадаємо, з’явилося нове відео розстрілу білоруського активіста.

Як повідомлялося, вбивство білоруса Олександра Тарайковського на акції протесту в Мінську 10 серпня потрапила на відео. У загиблого 34-річного Олександра Тарайковського залишилася трирічна дочка.

До слова, 15 серпня, у Мінську тисячі людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним.

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