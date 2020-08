Глава МЗС Литви звинуватив Лукашенка у брехні

Глава литовської дипломатії назвав білоруського лідера «колишнім президентом»

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав брехнею твердження президента Білорусі Олександра Лукашенка, висловлене під час мітингу на свою підтримку в Мінську, про стягування військ НАТО до кордону республіки.

Про це глава литовської дипломатії написав в своєму Twitter, назвавши при цьому білоруського лідера «колишнім президентом».

«Схоже, він (Лукашенко) відчайдушно намагається виправдати заклик до Росії про допомогу і тим самим повністю зруйнувати незалежність країни», – написав у своєму твіті Лінас Антанас Лінкявічюс.

The recent statement by the former president of #Belarus about increasing concentration of @NATO military forces at Belarus’ borders is a lie. Looks he desperately tries to prove call for #Russia’s help and completely ruin country’s independence. Lamentable.