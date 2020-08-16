Глава МЗС Литви звинуватив Лукашенка у брехні



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«Схоже, Лукашенко відчайдушно намагається виправдати заклик до Росії про допомогу» – Лінкявічюс

Глава литовської дипломатії назвав білоруського лідера «колишнім президентом»

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав брехнею твердження президента Білорусі Олександра Лукашенка, висловлене під час мітингу на свою підтримку в Мінську, про стягування військ НАТО до кордону республіки.

Про це глава литовської дипломатії написав в своєму Twitter, назвавши при цьому білоруського лідера «колишнім президентом».

«Схоже, він (Лукашенко) відчайдушно намагається виправдати заклик до Росії про допомогу і тим самим повністю зруйнувати незалежність країни», – написав у своєму твіті Лінас Антанас Лінкявічюс.

The recent statement by the former president of #Belarus about increasing concentration of @NATO military forces at Belarus’ borders is a lie. Looks he desperately tries to prove call for #Russia’s help and completely ruin country’s independence. Lamentable. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 16, 2020

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Нагадаємо, що в неділю, 16 серпня, в Мінську на площі Незалежності на мітингу, який зібрався на підтримку Олександра Лукашенка, білоруський лідер заявив, що НАТО нарощує військову міць біля західних кордонів Білорусі.

Як повідомлялося, у неділю, 16 серпня, в Мінську близько 100 тисяч людей зібралися висловити протест чинного президента Олександра Лукашенка. Білоруси закликають главу держави піти у відставку.

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