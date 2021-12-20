Японія закрила в'їзд для іноземців

Згідно з правилами, в’їзд до країни усіх іноземців забороняється до Нового року

Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія продовжить жорсткі правила в'їзду принаймні до початку наступного року, щоб запобігти поширенню штаму коронавірусу «Омікрон». Про це повідомляє The Japan times.

Згідно з правилами, в’їзд до країни усіх іноземців забороняється до Нового року.

Раніше Японія закрила в'їзд для громадян дев’яти країн, включаючи Південно-Африканську Республіку, де був уперше виявлений новий варіант коронавірусу «Омікрон». Після цього уряд оголосив, що Японія закриє в'їзд для іноземців з 30 листопада на місяць.

При цьому японські громадяни, які повертаються в країну повинні пройти обов'язковий карантин в установах, які визначено для цих цілей урядом.

Кішіда заявив, що уряд буде продовжувати застосовувати правила в'їзду до тих пір, поки не стануть відомі більш докладні відомості про штам «Омікрон». Ситуація повинна прояснитися після новорічних свят.

«Ми вивчимо ситуацію після закінчення року і новорічних свят», – сказав він.

У суботу в Японії було підтверджено ще 15 інфікованих варіантом «Омікрон». За даними сайту Worldometer, загалом у Японії зафіксували понад 1,729 млн випадків Covid-19, з яких 18,3 тис. летальних, одужали 1,710 млн хворих.

До слова, японці створили маски, які розрізняють коронавірус і підсвічують його.

Нагадаємо, головний інфекціоніст США розповів, хто легше перенесе «Омікрон». Також ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.