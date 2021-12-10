Венеційську комісію очолила французька юристка

Клер Базі-Малорі замінить на посаді президента Джанні Букіккіо, який очолював комісію з 2009 року

Клер Базі-Малорі замінить на посаді президента Джанні Букіккіо, який очолював комісію з 2009 року

Комісія обрала нового президента

Венеціанська комісія обрала нову президентку – Клер Базі-Малорі, яка змінить на цій посаді Джанні Букіккіо. Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

Клер Базі-Малорі – французька юристка, з 2010 року – членкиня Конституційного суду Франції, членкиня Венеційської комісії – з 2014 року. Упродовж своєї понад 40-річної кар’єри вона обіймала низку інших посад у Франції та нагороджена Орденом почесного легіону, найвищою державною нагородою.

Її дворічний термін повноважень розпочинається вже з 10 грудня, у 2023 році вона має право переобратися.

Клер Базі-Малорі замінить на посаді президента Джанні Букіккіо, який очолював комісію з 2009 року. Він продовжить співпрацювати з Венеційською комісією як спеціальний представник.

Європейська комісія за демократію через право або Венеціанська (Венеційська) комісія, як її скорочено називають за місцем розташування – дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям. Європейська комісія за демократію через право, утворена у 1990 році. Комісія є форумом, в ході якого країни можуть обмінюватися інформацією, вчитися один у одного, обговорювати ідеї і проєкти, пов'язані з конституційними питаннями.Венеціанська комісія є загальновизнаним європейським та світовим консультативним юридичним органом. Особливого значення мають висновки Комісії з питань, які стосуються відповідності європейським стандартам проєктів законодавчих актів або законів. Відповідно до статуту до складу Венеціанської комісії входять незалежні експерти, які отримали міжнародне визнання завдяки своєму досвіду роботи в демократичних інститутах або через свій внесок у зміцнення права та розвиток політичних наук.

До слова, Венеційська комісія надала 20 сторінок зауважень до законопроєкту про столицю. Верховна Рада може ухвалити в другому читанні законопроєкт №2143-3 «Про місто Київ - столицю України» на останньому пленарному тижні цього року 14-17 грудня.

Також відомо, що Венеційська комісія надасть висновок щодо законопроєкту про олігархів у грудні. Натомість влада обурена залученням Венеційської комісії до аналізу спірного законопроєкту про олігархів.