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    Венеційську комісію очолила французька юристка

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    Клер Базі-Малорі замінить на посаді президента Джанні Букіккіо, який очолював комісію з 2009 року&nbsp; - Венеційську комісію очолила французька юристка
    Клер Базі-Малорі замінить на посаді президента Джанні Букіккіо, який очолював комісію з 2009 року 
    фото з сайту КС Франції (Conseil Constitutionnel)

    Комісія обрала нового президента

    Венеціанська комісія обрала нову президентку – Клер Базі-Малорі, яка змінить на цій посаді Джанні Букіккіо. Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

    Клер Базі-Малорі – французька юристка, з 2010 року – членкиня Конституційного суду Франції, членкиня Венеційської комісії – з 2014 року. Упродовж своєї понад 40-річної кар’єри вона обіймала низку інших посад у Франції та нагороджена Орденом почесного легіону, найвищою державною нагородою.

    Її дворічний термін повноважень розпочинається вже з 10 грудня, у 2023 році вона має право переобратися.

    Клер Базі-Малорі замінить на посаді президента Джанні Букіккіо, який очолював комісію з 2009 року. Він продовжить співпрацювати з Венеційською комісією як спеціальний представник.

    Європейська комісія за демократію через право або Венеціанська (Венеційська) комісія, як її скорочено називають за місцем розташування – дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям. Європейська комісія за демократію через право, утворена у 1990 році.

    Комісія є форумом, в ході якого країни можуть обмінюватися інформацією, вчитися один у одного, обговорювати ідеї і проєкти, пов'язані з конституційними питаннями.Венеціанська комісія є загальновизнаним європейським та світовим консультативним юридичним органом. Особливого значення мають висновки Комісії з питань, які стосуються відповідності європейським стандартам проєктів законодавчих актів або законів.

    Відповідно до статуту до складу Венеціанської комісії входять незалежні експерти, які отримали міжнародне визнання завдяки своєму досвіду роботи в демократичних інститутах або через свій внесок у зміцнення права та розвиток політичних наук.

    До слова, Венеційська комісія надала 20 сторінок зауважень до законопроєкту про столицю. Верховна Рада може ухвалити в другому читанні законопроєкт №2143-3 «Про місто Київ - столицю України» на останньому пленарному тижні цього року 14-17 грудня.

    Також відомо, що Венеційська комісія надасть висновок щодо законопроєкту про олігархів у грудні. Натомість влада обурена залученням Венеційської комісії до аналізу спірного законопроєкту про олігархів.

    Читайте також: Закон про олігархів без схвалення Венеційської комісії викликатиме сумніви, – делегат ПАРЄ
    Теги: правозахисники Венеціанська комісія закон правосуддя
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    Венеційську комісію очолила французька юристка