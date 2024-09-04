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Угорщина назвала «політичною істерією» стурбованість ЄС щодо візових правил для росіян

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Угорщина назвала «політичною істерією» стурбованість ЄС щодо візових правил для росіян
Від липня 2024 року росіяни можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину без перевірок
фото з відкритих джерел

Єврокомісія висловила побоювання, що рішення Угорщини підвищить ризик шпигунства в ЄС

Угорщина відкинула як «політичну істерію» побоювання, що її нова схема дозволів на роботу і проживання для громадян Росії й Білорусі підвищує ризик шпигунства в Європейському союзі. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Єврокомісія і найбільша фракція Європарламенту висловили занепокоєння після того, як Угорщина поширила систему «національної карти» для громадян двох країн на тлі війни РФ проти України.

«Немає ніяких юридичних і безпекових проблем, коли йдеться про національну карту. Однак існує... явна політична істерія, яку створює більшість у Європейському парламенті й деякі країни-члени», – заявив міністр Угорщини у справах Європейського союзу Янош Бока на пресконференції в Брюсселі.

Система національних карт Угорщини, яка раніше була доступна лише для громадян України й Сербії, у липні була поширена на вісім країн, включаючи Росію і Білорусь.

Нагадаємо, Угорщина полегшує умови в'їзду на свою територію для громадян Росії та Білорусі. Після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт включив росіян і білорусів до програми так званої «національної карти». Ця картка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Зокрема, росіяни можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно рухатись до інших країн блоку.

Як повідомлялося, Європейський Союз занепокоєний рішенням Угорщини щодо пом'якшення візових правил для громадян Росії та Білорусі. Зокрема, блок побоюється підвищення ризиків шпигунства всередині ЄС. 

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що видача Угорщиною «національних карт» громадянам Росії та Білорусі «не становить жодного ризику для безпеки Шенгенської зони».

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Теги: Сійярто міністр Будапешт Свобода радіо Угорщина фракція Європейський союз росіяни Білорусь

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