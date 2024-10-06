Військовий назвали причину, чому ЗСУ покинули Вугледар

Перед цим, наприкінці літа, війська РФ мали перевагу в артилерії навколо міста в 10 разів

У середу, 2 жовтня, Сили оборони України офіційно підтвердили вихід з міста Вугледар. Як повідомляє The New York Times, цей відступ стався на тлі значної переваги російських військ в артилерії.

Командир Роман, який захищав місто у складі 72-ї бригади ЗСУ, розповів, що в кінці літа російські війська мали перевагу в артилерійських системах навколо Вугледару у співвідношенні 10 до 1. Він наголосив, що така перевага дозволила росіянам ефективно руйнувати українську оборону на ключових ділянках фронту.

«Як одна наша артилерійська система може боротися з десятьма їхніми?» – запитав командир Роман, вказуючи на величезну нерівність у силах на полі бою.

Попри важкі умови, українські військові продовжують обороняти інші ключові позиції на фронті.

Нагадаємо, Україна перейшла до повільного відступу: NYT описала ситуацію на фронті.