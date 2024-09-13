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До Києва прибув глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс

Ірина Міллер
glavcom.ua
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До Києва прибув глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс приїхав в Україну
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Литви: «Я повернувся до Києва, бо для цього й потрібні друзі»

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув із візитом до Києва. Про це він повідомив у соцмережі Х. 

«Я повернувся до Києва, бо для цього й потрібні друзі», – написав Ландсбергіс.

Як повідомлялося раніше, сьогодні до Києва прибув глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Нагадаємо, у середу, 11 вересня, Україна та Литва підписали меморандум щодо співпраці в оборонній сфері. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа повідомив на своїй сторінці в X. Литовський президент пояснив, що меморандум було підписано у рамках оборонно-промислового форуму в Києві.

До відома, 15 серпня Литва передала Києву нову партію військового обладнання, зокрема навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для потреб української армії. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Литви. За даними литовського Міноборони, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 641 млн євро. А загальна підтримка України перевищила 1 млрд євро.

 

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Теги: соцмережі Україна Литва

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