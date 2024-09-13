До Києва прибув глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви: «Я повернувся до Києва, бо для цього й потрібні друзі»

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув із візитом до Києва. Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Я повернувся до Києва, бо для цього й потрібні друзі», – написав Ландсбергіс.

🇱🇹🇺🇦Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з візитом в Україну



«Я повернувся до Києва, бо для цього й потрібні друзі», - йдеться у дописі міністра на сторінці в Х. pic.twitter.com/7NlYpchiSr — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 13, 2024

Як повідомлялося раніше, сьогодні до Києва прибув глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Нагадаємо, у середу, 11 вересня, Україна та Литва підписали меморандум щодо співпраці в оборонній сфері. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа повідомив на своїй сторінці в X. Литовський президент пояснив, що меморандум було підписано у рамках оборонно-промислового форуму в Києві.

До відома, 15 серпня Литва передала Києву нову партію військового обладнання, зокрема навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для потреб української армії. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Литви. За даними литовського Міноборони, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 641 млн євро. А загальна підтримка України перевищила 1 млрд євро.