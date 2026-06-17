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Військовий експерт назвав головну проблему майбутніх переговорів з Путіним

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Військовий експерт назвав головну проблему майбутніх переговорів з Путіним
Готовність Путіна до реальних компромісів залишається одним із ключових питань майбутніх переговорів
фото: росЗМІ

Австралійський генерал пояснив, чому навіть потенційні домовленості з Кремлем викликають серйозні сумніви

Перспективи мирних переговорів між Україною та Росією залежать не лише від готовності сторін до діалогу, а й від довіри до можливих домовленостей. Саме це, на думку австралійського військового експерта, генерал-майора у відставці Міка Раяна, залишається однією з головних проблем майбутнього переговорного процесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю експерта «24 Каналу».

Потенційні посередники у переговорному процесі

Раян наголосив, що успіх будь-яких переговорів насамперед залежатиме від позицій президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Водночас важливу роль можуть відіграти міжнародні посередники та партнери.

За словами експерта, серед можливих посередників часто згадується Китай, який неодноразово заявляв про готовність долучитися до переговорного процесу. Однак Київ навряд чи розглядатиме Пекін як повністю нейтральну сторону через його тісні зв'язки з Москвою.

«Китай іноді заявляв про готовність виступити посередником, але ніхто не має ілюзій щодо того, хто є головним союзником Росії у цій війні. Це – Китай», – зазначив Раян.

На його думку, роль посередника можуть взяти на себе й інші держави. Зокрема, серед потенційних учасників переговорного процесу експерт назвав Туреччину. Крім того, європейські країни вже заявляли про бажання бути безпосередньо залученими до майбутніх переговорів щодо завершення війни.

Зміна підходів Заходу до Росії

Окрему увагу генерал приділив змінам у підходах західних держав до Росії. За його словами, у Вашингтоні та європейських столицях дедалі частіше визнають, що традиційні механізми діалогу з Кремлем не працюють.

«Наразі президент США більше не хоче вести переговори з Росією. Також Європа заявила, що не хоче вести переговори з Москвою. Це дуже серйозна зміна», – підкреслив експерт.

Гарантії виконання можливих домовленостей

Водночас найбільші сумніви у Раяна викликає питання виконання можливих домовленостей. Він нагадав, що Росія вже неодноразово порушувала міжнародні угоди та взяті на себе зобов'язання.

Саме тому, на думку генерал-майора у відставці, будь-які майбутні домовленості потребуватимуть чітких механізмів контролю та гарантій їх виконання.

Попри скептицизм щодо поведінки Кремля, експерт переконаний, що українське керівництво керуватиметься виключно національними інтересами під час ухвалення рішень щодо можливих переговорів.

«Якщо це буде на користь України та українського народу, президент Зеленський піде на переговори, щоб досягти для України тривалого та справедливого миру», – резюмував Мік Раян.

До слова, Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом на полях саміту G7 показав американському лідеру фотографії наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі. За даними Reuters, цей крок справив помітне враження на президента США та став однією з тем їхнього спілкування.

За словами джерела, Дональд Трамп висловив різке невдоволення діями Росії після того, як ознайомився з фотографіями. Інший європейський чиновник заявив, що демонстрація цих знімків стала вдалим кроком з боку українського президента. З психологічної точки зору такий підхід справив необхідний ефект під час спілкування з американським лідером.

Теги: росія путін Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна переговори

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