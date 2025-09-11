Головна Світ Політика
У дружини прем'єр-міністра Польщі невідомі викрали Lexus

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У дружини прем'єр-міністра Польщі невідомі викрали Lexus
Подружжя Тусків втратило коштовний автомобіль
У вівторок увечері злодії викрали Lexus, що належить дружині прем'єр-міністра Дональда Туска, хоча будинок політика перебуває під наглядом Служби державної охорони

Невідомі викрали у Сопоті приватний автомобіль марки Lexus, який належить дружині прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска Малгожаті Туск. Як пише «Главком», про це Gazeta Wyborcza повідомили у польській поліції.

«Ми отримали звернення, співробітники воєводського управління поліції у Гданську працюють над цією подією», – розповіли у Головному управлінні польської поліції.

Зазначається, що у Сопоті розташований будинок родини Туска, який перебуває під спецохороною (охороною вищих осіб та їхнім родинам у Польщі займається Служба охорони держави). Про інші деталі інциденту не повідомляється.

Малгожата Сохацька (дівоче прізвище) народилася у Гдині, в 1957 році. Вона польська історикиня і має магістерський ступінь з історії. Навчалася вона у Гданському університеті.

Після закінчення університету, Малгожата стала працювати бібліотекаркою. У 80-х вона долучалася до антикомуністичного руху – підтримувала Незалежний студентський союз (NZS) та профспілку «Солідарність». У 2013 році дружина Туска видала автобіографію «Між нами». Книга стала однією з бестселерів. Із Дональдом Туском вона познайомилася за студентських років. На третьому курсі університету вони одружилися. Це було за кілька місяців після знайомства – у 1978-му. Первісток подружжя Міхал народився у 1982 році. За п’ять років, у 1987-му, на світ з’явилася донька Катажина.

Нагадаємо, вчора під час масованого нападу на Україну російські безпілотники скоїли безпрецедентне порушення польського повітряного простору. Деякі безпілотники були збиті. У звязку із цим у Польщі вчора відбулось позачергове засідання уряду під головуванням Дональда Туска.

До слова, Польща звертається до країн-членів НАТО для консультацій відповідно до четвертої статті Північноатлантичного договору. Причиною цьому стала атака російських дронів. 

