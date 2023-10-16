В одній з країн Європи рекордно побільшало чоловіків з України

Частка самотніх українців у Німеччині зростає з 16 до 24% у порівнянні з минулим роком

За словами аналітиків, жінки з дітьми, які втекли до Німеччини на початку війни, по можливості повертаються до своїх сімей

Серед біженців з України у Німеччині втричі збільшилась частка чоловіків у порівнянні з періодом на початку повномасштабної війни. Про це йдеться у дослідженні Інституту економічних досліджень у Мюнхені.

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За словами аналітиків, зараз у Німеччині серед біженців з України чоловіків більше, ніж на початку війни. До такого висновку дійшов Інститут в четвертому опитуванні 1517 українців у Німеччині.

Наразі 21% опитаних – чоловіки, тоді як у травні/червні 2022 року їх було лише 7%. Також частка самотніх українців зростає з 16 до 24%.

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Українські жінки з дітьми, які втекли до Німеччини на початку війни, по можливості повертаються до своїх сімей. Також до України повертаються ті біженці, які не можуть підтримувати звичний рівень життя та добробуту в Німеччині, такий як у них був на Батьківщині.

Частка респондентів, які висловили намір залишитися в Німеччині на більш тривалий період часу – назавжди або протягом кількох років після закінчення війни – зросла з 39 до 44% у порівнянні з попереднім опитуванням.

Що стосується працевлаштування, то простіше всього українці можуть знайти роботу в різних сферах виробництва, сільського господарства та послуг. Найбільш потрібні спеціалісти з ІТ та технологій, вони мають високі перспективи працевлаштування, оскільки переважна більшість із них має відповідний професійний досвід та знання англійської мови, крім того, їхні дипломи, як правило, не вимагають визнання. Іншим категоріям кваліфікованих працівників шлях до працевлаштування в Німеччині значно складніший.

Економісти та суспільствознавці мають мінімальні шанси працевлаштуватися за освітою. Загалом майже п’ята частина біженців з України (18%) була працевлаштована на початок 2023 року. Ще 5% проходять навчання і 2% проходять стажування. Три чверті українських біженців відвідували курси німецької мови.

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Майже дві третини українських біженців проживають у приватному житлі (квартирах і будинках), ще 17% в інших приміщеннях, таких як готелі та гостьові будинки, і лише 9% проживали в наданому соціальному житлі.

Нагадаємо, що у Німеччині від початку повномасштабного вторгнення Росії знайшли притулок понад 1 млн українців. Біженці з України наразі не потребують складних процедур надання притулку чи розгляду індивідуальних заяв. В Євросоюзі вони знаходяться під тимчасовою охороною до березня 2025 року.

Як відомо, Німеччина підрахувала, скільки витрачає на біженців з України. Іноземців тягне саме до Німеччини, оскільки, за даними Дослідницької служби бундестагу, розмір допомоги в країні є одним із найвищих у Європі, хоча є країни, які надають і більші виплати. Більшість біженців перетинають кордон ФРН через інші держави ЄС.

До слова, серед населення Німеччини погіршилося ставлення до міграційної політики влади, а більшість жителів ФРН виступають за її посилення та обмеження кількості біженців.

Зауважимо, Німеччина наступного року може вдвічі скоротити допомогу біженцям. Окружна рада вже кілька місяців попереджає про перевантаження через велику кількість біженців – Німеччина хоче обмежити пільги для біженців з України.