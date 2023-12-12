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Тарнавський повідомив, на яких напрямках ворог почав масований наступ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Тарнавський повідомив, на яких напрямках ворог почав масований наступ
фото ілюстративне

Два дні тому ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на двох напрямках

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках російські війська розпочали масований наступ. Про це повідомив заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

«Два дні тому ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує авіацію. Керовані авіабомби.  За дві доби – 19 авіаударів. Навала триває. Наші воїни стійко тримають оборону», – розповів Тарнавський.

11 грудня Сили оборони відбили 42 атаки противника східніше Новобахмутівки, південніше Сєверного та Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. 

10 грудня на Авдіївському напрямку було відбито 49 атак і знищено 11 російських танків та 15 інших бронемашин. Поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні.

У районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки українські захисники відбили 14 атак противника за останню добу.

10 грудня на Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника в певних місцях, зокрема південніше Новодарівки та західніше Новопокровки. Ще вчора ворог тричі нападав у районах північніше Приютного та західніше Новопокровки.

У той же час, на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активні операції, завдаючи втрат окупаційним військам як у військовому, так і технічному плані, відзначив Тарнавський.

Загальні втрати ворога минулої доби склали 430 осіб.

Сили оборони знищили 7 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ та одиницю спеціальної техніки.

Нагадаємо, триває 657-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. 

Як повідомлялося, у ніч на 12 грудня російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу «Shahed» та двома керованими авіаційними ракетами. Російські загарбники запускали по Україні дрони-камікадзе «Шахед» з території тимчасово окупованої Балаклави у Криму. 

Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Теги: окупанти танки втрати ворог наступ

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