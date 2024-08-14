Головна Країна Культура
search button user button menu button

«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко
Оксана Забужко поставила під сумнів роль Ліни Костенко як дисидентки
фото: скриншот відео

«У ті роки Костенко була єдиною жіночою моделлю в культурі, на яку всі повинні були рівнятися, без надії досягти хоча б половини її висот»

Українська письменниця Оксана Забужко різко висловилася про вплив Ліни Костенко на літературу в радянські часи. Своїми думками вона поділилася в інтерв'ю Еммі Антонюк на YouTube-каналі «Це ніхто не буде дивитись».

За словами Забужко, у її молодості Ліна Костенко мала великий авторитет серед багатьох літераторів-початківців.

«Вам сьогодні дістався слабкий відбиток тої абсолютної влади, яку вона мала у 80-ті роки. От в роки моєї літературної юності, це був, ну я не знаю, товариш Сталін в мініатюрі. От як вона скаже, так і буде», – заявила Забужко.

Письменниця наголосила, що в 1980-х роках, кожне слово Ліни Костенко «переказувалося, кожне слово ставало законом». «Кого карати, кого милувати, кому книжку видавати, кого навпаки навіки похоронити, кого ніколи не випускати за кордон. Бо Ліна Костенко сказала й іноземна комісія спілки взяла під козирок», – додала Забужко.

За словами письменниці, у Костенко «була реально магічна влада», а у ті часи вона уособлювала «абсолютно універсальну жіночу модель», на яку всі молоді літераторки мали рівнятися.

«Мені дійсно в молоді літа, коли вона була от єдиною в культурі, яку я успадковую. От ви приходите, ви дебютантка, молода жінка. І тут, в культурі, є одна універсальна, знаєте, як в християнстві про Діву Марію - єдина зі своєї статі», – зазначила письменниця.

Також Оксана Забужко поставила під сумнів роль Ліни Костенко як дисидентки. Письменниця зазначила, що хоча Костенко отримала Шевченківську премію в 1987 році, це було радше першою ознакою перебудови, а не дисидентської діяльності.

«Ну яка вона дисидентка? У 1987 році Шевченківська премія Ліні Костенко за часів Щербицького сприймалася тоді як перші ознаки відлиги. У Москві вже почалася перебудова, а у нас ще тільки починалися зміни. І першим дзвіночком було те, що Ліна Костенко отримала премію», – зазначила Забужко.

Журналістка також поцікавилася у Забужко, чи є її критика Ліни Костенко показником того, що їй не подобається творчість Костенко. На що Оксана Забужко відповіла, що вона «не бачить приводів щось критикувати, так як Ліна Костенко давно нічого не публікує».

Нагадаємо, Київська міська рада присвоїла звання «Почесний громадянин Києва» письменниці Оксані Забужко. Також Забужко нещодавно пояснила, чому світ і досі боїться Росію.

До слова, у лютому на кінофестивалі «Берлінале» Оксана Забужко незаплановано нагадала всім про війну.

Читайте також:

Теги: письменниця Оксана Забужко YouTube премія кордон Ліна Костенко Шевченківська премія жінка модель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Судячі зі всього, командування ЗСУ вирішило не чекати поки ворог почне трощити населені пункти на Сумщині, зайшовши у Курську область щоб зробити там «буферну зону»
Плацдарм у Курській області. Цілеспрямований удар чи відволікаючий маневр?
8 серпня, 15:00
Категорії осіб, яким дозволено виїзд з України, не змінювалися
Перетин кордону: Держприкордонслужба назвала обов’язкову умову для чоловіків
17 липня, 09:53
Слідством встановлено, що компанія уклала тристоронній договір на експорт біодобрив з покупцем з Естонії, відповідно до якого товар мали доставити в Молдову
Директор компанії експортував воду замість добрив: викрито аферу на 33 млн (відео)
19 липня, 12:45
За даними слідства, чоловік застосував насилля до жінки, а згодом перекинув її через балкон багатоповерхівки
Скинув жінку з балкона та пішов спати: у Дніпрі поліція затримала підозрюваного
23 липня, 17:04
У Молдові розглядають можливість поверення українців призовного віку
Сусідня країна обговорює видачу ухилянтів Україні
23 липня, 13:17
Соцопитування показало настрої українських біженців
Чи адаптувались біженці з України за кордоном: цікаві дані дослідження
29 липня, 14:15
Поліцейські встановлюють повні обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація
У Одесі зіткнулися автомобіль ДСНС та вантажівка, постраждала перехожа
4 серпня, 12:32
ФРН потребує «надійного стримувального фактора» проти Росії, «який також захищає поляків, балтійські народи і фінів, вважає Бербок
Німеччина назвала «надійний засіб стримування» Росії
4 серпня, 12:17
Лаурінас Касчюнас впевнений, що захист допоможе у разі атаки з боку Росії чи Білорусі
Вільнюс нагострив «зуби дракона» на кордоні з Росією та Білоруссю
7 серпня, 23:30

Культура

«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко
«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко
Театр «Золоті Ворота» покаже виставу про підлітків, депортованих у Росію
Театр «Золоті Ворота» покаже виставу про підлітків, депортованих у Росію
Херсонський музей знайшов ще одну картину, яку вкрали окупанти
Херсонський музей знайшов ще одну картину, яку вкрали окупанти
Замість кепки – «Кобзар»: історія перетворення пам'ятника Леніну на Житомирщині (фото)
Замість кепки – «Кобзар»: історія перетворення пам'ятника Леніну на Житомирщині (фото)
Мінкульт поповнив Нацперелік елементів нематеріальної культурної спадщини: що додали
Мінкульт поповнив Нацперелік елементів нематеріальної культурної спадщини: що додали
У Рівному покажуть виставу від Третьої окремої штурмової бригади
У Рівному покажуть виставу від Третьої окремої штурмової бригади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Фінал Суперкубка УЄФА: де дивитися трансляцію
6557
Мінсоцполітики пояснило, чому ТЦК не бачить дані про інвалідність в реєстрі «Оберіг»
5372
Символічна фраза Зеленського про Путіна довела пропагандистку РФ до істерики
5262
Українська операція в Курській області може обернутися катастрофою – The New York Times

Новини

Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
Вчора, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Вчора, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
12 серпня, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
11 серпня, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11 серпня, 05:48

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua