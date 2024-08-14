«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко

«У ті роки Костенко була єдиною жіночою моделлю в культурі, на яку всі повинні були рівнятися, без надії досягти хоча б половини її висот»

Українська письменниця Оксана Забужко різко висловилася про вплив Ліни Костенко на літературу в радянські часи. Своїми думками вона поділилася в інтерв'ю Еммі Антонюк на YouTube-каналі «Це ніхто не буде дивитись».

За словами Забужко, у її молодості Ліна Костенко мала великий авторитет серед багатьох літераторів-початківців.

«Вам сьогодні дістався слабкий відбиток тої абсолютної влади, яку вона мала у 80-ті роки. От в роки моєї літературної юності, це був, ну я не знаю, товариш Сталін в мініатюрі. От як вона скаже, так і буде», – заявила Забужко.

Письменниця наголосила, що в 1980-х роках, кожне слово Ліни Костенко «переказувалося, кожне слово ставало законом». «Кого карати, кого милувати, кому книжку видавати, кого навпаки навіки похоронити, кого ніколи не випускати за кордон. Бо Ліна Костенко сказала й іноземна комісія спілки взяла під козирок», – додала Забужко.

За словами письменниці, у Костенко «була реально магічна влада», а у ті часи вона уособлювала «абсолютно універсальну жіночу модель», на яку всі молоді літераторки мали рівнятися.

«Мені дійсно в молоді літа, коли вона була от єдиною в культурі, яку я успадковую. От ви приходите, ви дебютантка, молода жінка. І тут, в культурі, є одна універсальна, знаєте, як в християнстві про Діву Марію - єдина зі своєї статі», – зазначила письменниця.

Також Оксана Забужко поставила під сумнів роль Ліни Костенко як дисидентки. Письменниця зазначила, що хоча Костенко отримала Шевченківську премію в 1987 році, це було радше першою ознакою перебудови, а не дисидентської діяльності.

«Ну яка вона дисидентка? У 1987 році Шевченківська премія Ліні Костенко за часів Щербицького сприймалася тоді як перші ознаки відлиги. У Москві вже почалася перебудова, а у нас ще тільки починалися зміни. І першим дзвіночком було те, що Ліна Костенко отримала премію», – зазначила Забужко.

Журналістка також поцікавилася у Забужко, чи є її критика Ліни Костенко показником того, що їй не подобається творчість Костенко. На що Оксана Забужко відповіла, що вона «не бачить приводів щось критикувати, так як Ліна Костенко давно нічого не публікує».

Нагадаємо, Київська міська рада присвоїла звання «Почесний громадянин Києва» письменниці Оксані Забужко. Також Забужко нещодавно пояснила, чому світ і досі боїться Росію.

До слова, у лютому на кінофестивалі «Берлінале» Оксана Забужко незаплановано нагадала всім про війну.