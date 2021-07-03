  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Влада Флоренції заборонила вечірні прогулянки в центрі міста

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Влада Флоренції заборонила вечірні прогулянки в центрі міста - Влада Флоренції заборонила вечірні прогулянки в центрі міста
    Влада Флоренції заборонила вечірні прогулянки в центрі міста
    Фото: CNN

    Влада Флоренції хоче уникнути скупчення людей в умовах пандемії Covid-19.

    Мер Флоренції Даріо Нарделла видав розпорядження про заборону прогулянок по історичному центру міста і прилеглих до нього районах в нічний час.

    Це зроблено для уникнення скупчення людей в умовах пандемії Covid-19. Знаходження в центральних районах Флоренції, включаючи дуже популярні у туристів Санто-Спіріто, Площа Санта-Кроче, площа біля палаццо Строцці, можливе лише в тому випадку, якщо люди сидять в кафе, ресторанах або барах.

    Як повідомляє CNN, прогулюватися в цих районах можна лише з 6 години ранку до 9 години вечора. Крім того, забороняється їсти і пити на сходинках храмів і палаців.

    За порушення цих вимог, які діятимуть до кінця пандемії, доведеться заплатити штраф у розмірі від 400 до 1000 євро.

    З початку пандемії в Італії захворіли 19 понад 4,3 млн осіб, померли понад 127 тис. У Флоренції зафіксовано понад 67 тис. випадків захворювання за цей час.

    До слова, Польща повернула обов’язковий карантин для українців: які є винятки.

    Раніше влада Канади вирішила продовжити заборону для іноземців на в’їзд до країни з «несуттєвою» метою до 21 липня.

    До слова, Франція відкриває кордони: які умови для українських туристів.

    Також Литва скасовує карантин з 1 липня: головні зміни.

    Теги: Франція мер штраф карантин влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Влада Флоренції заборонила вечірні прогулянки в центрі міста