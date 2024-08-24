ЗСУ просунулися в районі Суджі – аналіз ISW

Українські сили просунулися далі в південній частині Руської Конопельки

За даними Інституту вивчення війни, українські війська продовжують активні дії у Курській області, здійснюючи незначне, але стабільне просування поблизу міста Суджа. Цей наступ є частиною ширшої української операції в регіоні, спрямованої на витіснення російських окупантів.

Геолокаційні дані свідчать про успішне просування Збройних Сил України у південній Руській Конопельці та на північ від Мартинівки. Крім того, повідомляється про активні бойові дії на схід від Суджі, зокрема в районах Саморядового та Козиревки, де ймовірно діють українські мобільні групи.

Російські військові блогери стверджують, що російським силам вдалося відновити контроль над населеними пунктами Спальне та Крупець, а також відбити українську атаку поблизу Олександрівки. Проте, ситуація в цих районах залишається невизначеною і потребує подальшого уточнення.

За оцінками ISW, наразі Україна контролює від 900 до 1300 квадратних кілометрів території Курської області. Цей наступ є важливим кроком у звільненні українських земель та демонструє рішучість ЗСУ продовжувати боротьбу до повної перемоги.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися у Курській області – ISW.