«Вони не чесні». Ердоган незадоволений переговорами зі Швецією та Фінляндією

Реджеп Таїп Ердоган розкритикував нещодавні переговори представників Швеції та Фінляндії, що прагнуть в НАТО

Ердоган попередив, що не пустить в НАТО країни, які «підтримують тероризм»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не пустить у НАТО країни, які, з погляду Анкари, підтримують тероризм. Про це повідомляють західні ЗМІ.

«Доки я очолюю Туреччину, ми точно не зможемо сказати «так» вступу в НАТО країн, які підтримують тероризм», – сказав Ердоган.

Він розкритикував нещодавні переговори представників Швеції та Фінляндії, що прагнуть в НАТО, з турецькими офіційними особами. На його думку, переговори «не пройшли на очікуваному рівні».

«Вони не відверті і не чесні», – додав президент Туреччини, говорячи про фінську та шведську владу.

Туреччина наразі блокує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Основна причина такої позиції – підтримка цими скандинавськими країнами курдських бунтівників, яких Анкара вважає терористами.

Як повідомлялося, Туреччина хоче отримати письмові гарантії від Фінляндії та Швеції перед тим, як погодиться на їх вступ до НАТО. Анкара вимагає «припинити підтримувати терористів».

Крім того, ще однією вимогою Туреччини до Фінляндії та Швеції є скасування санкцій на постачання продукції оборонної промисловості до країни.

Як раніше повідомлялося, Туреччина блокує розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Раніше Туреччина офіційно повідомила, що хоче від Швеції в обмін на підтримку вступу в НАТО.

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