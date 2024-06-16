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Вселенський Патріарх висловився про війну в Україні та згадав про сором

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Вселенський Патріарх висловився про війну в Україні та згадав про сором
Патріарх Варфоломій під час Саміту миру зустрівся з Зеленським
фото: Офіс президента

«Ми підтримуємо справедливий та довготривалий мир, а також незалежність України», – заявив Варфоломій

Залишатися байдужим до війни в Україні – соромно. Про це сказав Вселенський Патріарх Варфоломій під час Саміту миру у Бюргенштоці, передає кореспондент «Главкома» зі Швейцарії.

«Війна – це завжди жахливо, і залишатися мовчазним та байдужим до цього – соромно», – сказав Варфоломій.

«Ми підтримуємо справедливий та довготривалий мир, а також незалежність України», – додав він.

Раніше на полях Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. Глава держави подякував Його Всесвятості за підтримку нашої країни, молитви за мир та допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Як відомо, 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До слова, агентство Reuters уже опублікувало проєкт підсумкової декларації Глобального саміту миру. Кулеба уточнив, що до комюніке зможуть приєднатися й ті країни, які не беруть участь у саміті.

Сьогодні, 16 червня, країни-учасниці діляться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії. Президент Володимир Зеленський розповів, як розпочав другий день саміту.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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