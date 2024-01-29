У Стамбулі сталася стрілянина в церкві: загинула людина
До церкви увірвалися двоє озброєних пістолетами людей у масках
У неділю, 28 січня, озброєні чоловіки увірвалися до католицької церкви Святої Марії у Стамбулі, коли там проходило богослужіння. Унаслідок нападу загинула людина. Про це пише CNN Turk із посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Туреччини.
Зазначається, що напад стався близько 11:40 ранку. До церкви увірвалися двоє озброєних пістолетами людей у масках.
Директор новин CNN у Стамбулі повідомив, що організатори нападу з'явилися до церкви з автоматичною зброєю.
«52-річний Тунджер Джихан, який перебував під час молитви в церкві Святої Марії в районі Сариєр, зазнав збройного нападу з боку двох осіб і, на жаль, помер», – сказав глава МВС Туреччини Алі Єрлікая.
За даними місцевих медіа, багато людей зазнали поранень. Після нападу до району Сариєр, де розташована церква, було направлено велику кількість нарядів поліції.
Two Islamic extremists open fire at an Italian church in Istanbul, Turkey.— Oli London (@OliLondonTV) January 28, 2024
One Christian has been killed after the masked gunmen entered the church and began firing at those attending the Sunday Service.
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Як пише видання, підозрюваних у здійсненні нападу спіймано. У нападі підозрюють громадян Росії та Таджикистану. Передбачається, що вони є учасниками держави Ісламської держави.
Слідчі з'ясовують, чи був це замах на конкретну людину, чи напад на церкву.
Нагадаємо, у турецькій провінції Анталія на пляжах виявили шість мертвих тіл, деякі із них розклалися до невпізнання. Передбачається, що тіла, викинуті на берег пляжів Анталії останніми днями, були результатом затоплення човна нелегальних мігрантів.
Як повідомлялося, на узбережжі неподалік Анталії продовжують знаходити трупи. На березі острова Кос, що прилягає до турецького курорту Бодрум, було знайдено ще два тіла.
До слова, у Стамбулі через будівництво метро обвалився триповерховий будинок.
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