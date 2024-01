У Стамбулі сталася стрілянина в церкві: загинула людина

У неділю, 28 січня, озброєні чоловіки увірвалися до католицької церкви Святої Марії у Стамбулі, коли там проходило богослужіння. Унаслідок нападу загинула людина. Про це пише CNN Turk із посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Туреччини.

Зазначається, що напад стався близько 11:40 ранку. До церкви увірвалися двоє озброєних пістолетами людей у масках.

Директор новин CNN у Стамбулі повідомив, що організатори нападу з'явилися до церкви з автоматичною зброєю.

«52-річний Тунджер Джихан, який перебував під час молитви в церкві Святої Марії в районі Сариєр, зазнав збройного нападу з боку двох осіб і, на жаль, помер», – сказав глава МВС Туреччини Алі Єрлікая.

За даними місцевих медіа, багато людей зазнали поранень. Після нападу до району Сариєр, де розташована церква, було направлено велику кількість нарядів поліції.

Two Islamic extremists open fire at an Italian church in Istanbul, Turkey.



One Christian has been killed after the masked gunmen entered the church and began firing at those attending the Sunday Service.



