Колишній помічник патріарха Кирила назвав особу, яка може усунути главу РПЦ

Кирило Говорун: «Ймовірність бунту існує не з боку тих, хто проти війни, а якраз тих, хто вважає, що патріарх Кирило робить недостатньо для підтримки війни»

Патріарх Кирило позбавив усіх посад митрополита Клинського через острах того, що той може очолити радикальну протестну групу в Російській православній церкві (РПЦ). Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів архімандрит Кирило Говорун, відомий в Україні богослов, викладач багатьох західних університетів, якого РПЦ позбавила сану.

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Говорун зазначив, що протест проти патріарха Кирила може призвести до появи свого Пригожина всередині РПЦ.

«Кількість єпископів, незадоволених Кирилом, набагато більша, ніж кількість незадоволених його воєнною позицією. Тобто те, що людина проти патріарха, не значить, що вона й проти війни. Більшість тих, хто проти методів управління Кирила, виступають за війну. Тому є ймовірність якогось бунту не з боку тих, хто проти війни, а якраз тих, хто вважає, що патріарх Кирило робить недостатньо для підтримки війни. От у чому парадокс», – зазначив він.

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Кирило Говорун додав, що патріарх Кирило визначає популярних осіб і вичищає їх. Зокрема, у грудні 2023 року Синод РПЦ відправив у відставку Леоніда Горбачова, митрополита Клинського, який очолював Африканський екзархат і є фанатичним прихильником війни.

«Він абсолютно антиукраїнський та був пов’язаний особисто з Євгеном Пригожиним. Патріарх Кирило його позбавив усіх посад саме через острах, що він може очолити радикальну протестну групу в РПЦ, яку я називаю турбо-православними», – розповів архімандрит.

Говорун додав, що після звільнення Леоніда довкола нього почало формуватися коло прибічників. Вони незадоволені патріархом Кирилом і вважають, що він «несправедливо розправляється з цим «щирим патріотом» та прибічником війни». На думку архімандрита, якщо протест всередині РПЦ можливий, то він відбудеться саме з боку «турбо-православних».

Екзархат в Африці був заснований 29 грудня 2021 року і за час його існування митрополит Клинський Леонід (Горбачов Леонід Эдуардович) розгорнув досить активну діяльність на території Африки, приєднавши до РПЦ кілька десятків священників і парафій. Він регулярно виступав на федеральних каналах, був учасником політичних токшоу і часто дозволяв собі коментувати загальноцерковні теми та давати поради в областях, які не входили до його компетенції.

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За стиль його висловлювань митрополита Клинського Леоніда навіть називали «церковним Медведєвим», що не робило шани ні йому особисто, ні церкві. Наприклад, він розповідав, що українські архієреї «слиняво повзають перед владою на колінах». Імовірно, усунення митрополита Леоніда з посади голови Екзархату в Африці – це не лише прямий результат його діяльності, а й відповідь Синоду РПЦ на його публічні виступи.

До слова, митрополит Клинський Леонід знаходиться у списку з 22 релігійних діячів, щодо яких у січні 2023 року Рада національної безпеки України запровадила санкції. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі вони є громадянами Росії та прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику.

Нагадаємо, що глава Російської православної церкви ухвалив рішення про усунення від священного сану архімандрита Кирила (Говоруна), який виступив проти війни РФ проти України. Про це повідомила пресслужба РПЦ. Це сталося на тлі того, як у 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Говорун став співавтором декларації богословів, у якій концепцію «русского мира» було визначено як лженауку.

Раніше архімандрит Кирило (Говорун) викрив брехню РФ про українську церкву, яка пропагується Московським патріархатом за гроші Вадима Новинського.