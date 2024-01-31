Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Колишній помічник патріарха Кирила назвав особу, яка може усунути главу РПЦ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Колишній помічник патріарха Кирила назвав особу, яка може усунути главу РПЦ
Патріарх Кирило визначає популярних осіб в РПЦ та вичищає їх
фото з відкритих джерел

Кирило Говорун: «Ймовірність бунту існує не з боку тих, хто проти війни, а якраз тих, хто вважає, що патріарх Кирило робить недостатньо для підтримки війни»

Патріарх Кирило позбавив усіх посад митрополита Клинського через острах того, що той може очолити радикальну протестну групу в Російській православній церкві (РПЦ). Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів архімандрит Кирило Говорун, відомий в Україні богослов, викладач багатьох західних університетів, якого РПЦ позбавила сану.

Говорун зазначив, що протест проти патріарха Кирила може призвести до появи свого Пригожина всередині РПЦ.

«Кількість єпископів, незадоволених Кирилом, набагато більша, ніж кількість незадоволених його воєнною позицією. Тобто те, що людина проти патріарха, не значить, що вона й проти війни. Більшість тих, хто проти методів управління Кирила, виступають за війну. Тому є ймовірність якогось бунту не з боку тих, хто проти війни, а якраз тих, хто вважає, що патріарх Кирило робить недостатньо для підтримки війни. От у чому парадокс», – зазначив він.

Кирило Говорун додав, що патріарх Кирило визначає популярних осіб і вичищає їх. Зокрема, у грудні 2023 року Синод РПЦ відправив у відставку Леоніда Горбачова, митрополита Клинського, який очолював Африканський екзархат і є фанатичним прихильником війни.

«Він абсолютно антиукраїнський та був пов’язаний особисто з Євгеном Пригожиним. Патріарх Кирило його позбавив усіх посад саме через острах, що він може очолити радикальну протестну групу в РПЦ, яку я називаю турбо-православними», – розповів архімандрит.

Говорун додав, що після звільнення Леоніда довкола нього почало формуватися коло прибічників. Вони незадоволені патріархом Кирилом і вважають, що він «несправедливо розправляється з цим «щирим патріотом» та прибічником війни». На думку архімандрита, якщо протест всередині РПЦ можливий, то він відбудеться саме з боку «турбо-православних».

Екзархат в Африці був заснований 29 грудня 2021 року і за час його існування митрополит Клинський Леонід (Горбачов Леонід Эдуардович) розгорнув досить активну діяльність на території Африки, приєднавши до РПЦ кілька десятків священників і парафій. Він регулярно виступав на федеральних каналах, був учасником політичних токшоу і часто дозволяв собі коментувати загальноцерковні теми та давати поради в областях, які не входили до його компетенції.

За стиль його висловлювань митрополита Клинського Леоніда навіть називали «церковним Медведєвим», що не робило шани ні йому особисто, ні церкві. Наприклад, він розповідав, що українські архієреї «слиняво повзають перед владою на колінах». Імовірно, усунення митрополита Леоніда з посади голови Екзархату в Африці – це не лише прямий результат його діяльності, а й відповідь Синоду РПЦ на його публічні виступи.

До слова, митрополит Клинський Леонід знаходиться у списку з 22 релігійних діячів, щодо яких у січні 2023 року Рада національної безпеки України запровадила санкції. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі вони є громадянами Росії та прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику.

Нагадаємо, що глава Російської православної церкви ухвалив рішення про усунення від священного сану архімандрита Кирила (Говоруна), який виступив проти війни РФ проти України. Про це повідомила пресслужба РПЦ. Це сталося на тлі того, як у 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Говорун став співавтором декларації богословів, у якій концепцію «русского мира» було визначено як лженауку.

Раніше архімандрит Кирило (Говорун) викрив брехню РФ про українську церкву, яка пропагується Московським патріархатом за гроші Вадима Новинського.

Читайте також: Архімандрит Кирило Говорун: У РПЦ може з’явитися свій Пригожин
Теги: РПЦ Московська церква в Україні протест Кирило Говорун патріарх Кирил

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польські фермери погрожують відновити блокаду кордону з Україною
Польські фермери погрожують відновити блокаду кордону з Україною
3 сiчня, 03:00
Депутатка наголосила, що слід постійно роз'яснювати, що в законі йдеться не про церкву, а про ФСБ
Депутатка б'є на сполох: Московська церква задіяла нову зброю проти України
10 сiчня, 09:53
Клірик УПЦ МП публічно поширював фейки про українських захисників на східному фронті
СБУ повідомила про підозру клірику Московської церкви в Україні
10 сiчня, 16:35
Протикорабельні ракети Faleq-1 хуситів на параді в Ємені
Удари по єменських хуситах, Росія скликає Радбез ООН: головне за ніч
12 сiчня, 06:50
Причини обмеження доступу до сайту ПЦУ не вказані
Росія заблокувала сайт Православної Церкви України
9 сiчня, 06:00
Онуфрій очолив богослужіння в Києво-Печерській Лаврі, чим збурив мережу
Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру
7 сiчня, 10:43
«Церковним» указом Володимир Зеленський наклав персональні санкції на митрополита УПЦ МП Павла
Митрополит Павло проти президента. Верховний суд зупинив реванш екснамісника Лаври
24 сiчня, 19:52
Архімандрит Кирило (Говорун)
Відлучений від РПЦ архімандрит розказав про причини репресій
27 сiчня, 11:23
В акції беруть участь близько 800 тракторів
Французькі фермери взяли Париж в облогу (фото)
Вчора, 06:18

Соціум

Колишній помічник патріарха Кирила назвав особу, яка може усунути главу РПЦ
Колишній помічник патріарха Кирила назвав особу, яка може усунути главу РПЦ
Скільки українців виїхали до Німеччини за 2023 рік: офіційна статистика
Скільки українців виїхали до Німеччини за 2023 рік: офіційна статистика
Міноборони Росії заявило про атаку безпілотників у Псковській області
Міноборони Росії заявило про атаку безпілотників у Псковській області
ISW розкрив, скільки Росія може виготовляти танків на місяць
ISW розкрив, скільки Росія може виготовляти танків на місяць
Росія знову у вогні: масштабна пожежа охопила склад (відео)
Росія знову у вогні: масштабна пожежа охопила склад (відео)
Bloomberg: Саудівська Аравія відновила переговори зі США про оборонну співпрацю
Bloomberg: Саудівська Аравія відновила переговори зі США про оборонну співпрацю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
231K
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
153K
Росія заявила про атаку румунських винищувачів на Херсонщину: Бухарест відреагував
73K
Кабмін обрав покарання для ухилянтів
49K
Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни
23K
Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото
21K
ЗСУ знищили російський Су-34

Новини

Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Сьогодні, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 06:11
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:45
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Вчора, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua