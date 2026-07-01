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CNN: Оман надав США пропозицію щодо майбутнього Ормузької протоки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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CNN: Оман надав США пропозицію щодо майбутнього Ормузької протоки
Ормузька протока на постійній основі може стати інструментом фінансового та політичного тиску Ірану
фото: AP

Ормузька протока є життєво важливим судноплавним маршрутом для світової торгівлі нафтою

За словами регіонального дипломата та знайомого з ситуацією джерела в США, Оман нещодавно надав США та іншим союзникам пропозицію щодо майбутнього Ормузької протоки. Про це повідомляє CNN, передає «Главком».

Регіональний дипломат сказав, що пропозиція, яка ще не була остаточно узгоджена, окреслює план для судноплавних компаній сплачувати сервісні збори за використання протоки, але вони не називатимуться зборами. Дипломат не уточнив різницю між сервісним збором та збором за проїзд.

За словами дипломата, щодо цієї пропозиції залишаються значні розбіжності, зазначивши, що очікується, що вона буде однією з тем, що обговорюватимуться на переговорах у Досі цього тижня.

Інше регіональне джерело, обізнане з переговорами, повідомило, що Оман не наполягає на платній системі в протоці. Джерело в США повідомило, що американські переговірники мають занепокоєння щодо пропозиції, яку вони мають намір обговорити з оманцями, хоча джерело додало, що Оман дотримується свого зобов'язання щодо відсутності мита, і пропозиція не включає обов'язкових митів.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила CNN: «Президент Трамп чітко заявив, що Іран не може стягувати плату за протоку, яка є міжнародним водним шляхом».

Спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер 30 червня перебували в Досі разом з прем'єр-міністром Катару шейхом Мухаммедом бін Абдулрахманом бін Джассімом Аль Тані та іншими посередниками.

Очікується, що делегації США та Ірану завтра окремо візьмуть участь у технічних переговорах з посередниками з Катару та Пакистану.

Угода про припинення вогню, оприлюднена на початку цього місяця, передбачає, що Іран «вживе всіх можливих заходів» для забезпечення безпечного проходу комерційних суден Ормузькою протокою, через яку проходить п'ята частина світових поставок нафти та зрідженого природного газу.

У розпливчасто сформульованій статті угоди йшлося про те, що Іран та Оман працюватимуть разом, щоб «визначити майбутнє управління» водним шляхом, фактично надаючи Тегерану формальну роль в його управлінні.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про відновлення безперешкодного руху суден через Ормузьку протоку. 

За його словами, напередодні через цей водний шлях пройшла рекордна кількість нафтових танкерів. Американський лідер підкреслив успіхи Вашингтона в управлінні цією ситуацією, зауваживши, що отримані обсяги нафти перевищили попередні історичні показники.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що за результатами переговорів зі Сполученими Штатами Тегеран домігся послаблення санкційного тиску та повернення частини заморожених за кордоном активів.

Санкції щодо експорту іранської нафти були скасовані, а частину активів, які перебували за кордоном, повернуто Ірану. «Для Ірану було розпочато масштабний план реконструкції та розвитку», – написав Арагчі у соцмережі X.

Теги: США Іран Оман переговори

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