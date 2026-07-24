В Іспанії оголошено надзвичайну ситуацію через лісові пожежі

Евакуйовано понад 10 тис. осіб

Уряд Іспанії оголосив надзвичайний стан у країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що рішення було ухвалено через одночасне виникнення кількох пожеж, несприятливі погодні умови та необхідність мобілізації значних ресурсів з різних органів державної влади, що ускладнило проведення пожежогасіння та заходів з цивільного захисту.

Іспанія та значна частина південної Європи стикаються з дедалі суворішими сезонами лісових пожеж, які вчені пов’язують зі зміною клімату. Експерти зазначають, що рясна рослинність, яка виросла після незвично рясних весняних дощів, висохла під впливом екстремальної літньої спеки, створивши паливо для пожеж, що швидко поширюються.

Регіональний уряд Мадрида звернувся по допомогу, схарактеризувавши ситуацію як «надзвичайно серйозну». Воно зазначило, що активні пожежі у Вілла-дель-Прадо, Сан-Мартін-де-Вальдеіглесіас та Альморокс, що у сусідній Кастилії-Ла-Манчі, можуть вийти за межі нинішніх можливостей гасіння. Також було висловлено попередження, що лісова пожежа в Бургоондо (Авіла) може через погодні умови досягти Мадридського регіону вже найближчими годинами.

За даними регіонального уряду, з Вілла-дель-Прадо, Сан-Мартін-де-Вальдеіглесіас, Пелайос-де-ла-Преса та Альдеа-дель-Фресно було евакуйовано понад 10 тис. осіб.

Цього року в Іспанії вже згоріло понад 100 тис. гектарів, що приблизно дорівнює середньорічній площі, яка згорала в країні протягом останнього десятиліття. Загинуло 13 осіб, що робить 2026 рік одним із найсмертоносніших сезонів лісових пожеж за останні десятиліття.

Нагадаємо, внаслідок масштабної лісової пожежі в провінції Альмерія на півдні Іспанії є загиблі.