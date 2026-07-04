Бензиновий колапс. Російський економіст спрогнозував, як дефіцит пального вдарить по логістиці

Як пише російська преса, комерційні автоперевізники піднімають тарифи, маркетплейси запроваджують «бензинову» комісію

Дефіцит пального в Росії вже призводить до подорожчання автомобільних перевезень і може суттєво прискорити інфляцію в країні. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив російський економіст Владислав Іноземцев.

За його словами, офіційні дані про незначне зростання цін на пальне не відповідають реальній ситуації. «Ця проблема є глобальною. Всі розповіді про те, що бензин додав у ціні лише 3% – чиста брехня, тому що реально бензин, який зараз є у доступі, подорожчав на 20-25%, а в деяких частинах країни – навіть на 30%», – зазначив економіст.

Іноземцев пояснив, що витрати на пальне можуть становити до третини собівартості автомобільних перевезень. Водночас багато транспортних компаній працюють із мінімальною рентабельністю, а додаткове фінансове навантаження створюють платні дороги, високі транспортні податки та утилізаційний збір.

«Через нинішню ситуацію з паливом перевезення можуть здорожчати на 15-20% до кінця року, що, природно, позначиться на загальній інфляції», – прогнозує він. Економіст додав, що автомобільний транспорт забезпечує близько 4% російського ВВП. Якщо тарифи на перевезення зростуть приблизно на чверть, це може додати 1-1,5% до річної інфляції, за умови, що паливна криза триватиме ще щонайменше місяць-півтора.

Як повідомляв «Главком», на тлі дефіциту пального російські ЗМІ вже повідомляють про підвищення тарифів комерційними автоперевізниками та запровадження великими маркетплейсами так званої «бензинової» комісії, яку включають у вартість доставки товарів.

Паливна криза в Росії продовжує загострюватися на тлі ударів України по нафтопереробній інфраструктурі. У різних регіонах країни фіксують довгі черги на автозаправках, а подекуди ситуація переростає у конфлікти та бійки між водіями.

Російські водії дедалі частіше змушені боротися не лише за місце в черзі, а й буквально за можливість заправити автомобіль. Замість звичних суперечок про те, хто підрізав у потоці, тепер у центрі уваги – хто першим доїде до паливної колонки.