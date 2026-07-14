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Лайма Вайкуле іронічно висловилася про бензиновий колапс у Росії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Лайма Вайкуле пояснила, куди Росія витрачає гроші
фото: скриншот «И Грянул Грэм»/YouTube

Вайкуле запропонувала росіянам отримувати задоволення від відсутності бензину в країні  

Латвійська співачка та акторка Лайма Вайкуле, яка висловлює підтримку Україні, висловилася про паливну кризу в РФ. Артистка пояснила росіянам, чому насправді в них немає бензину. Про це пише «Главком» із посиланням на інтервʼю співачки.

Лайма Вайкуле розтлумачила мешканцям країни-терористки причинно-наслідковий зв'язок між відсутністю бензину в РФ та щоденними обстрілами мирних міст України.

Співачка нагадала росіянам, куди їхня влада витрачає величезні гроші, а саме на зброю, яку щодня запускають по території України. «Не подобається, що бензину немає. А чому немає? Не подумали? Чому гірше стало? Коли могло бути тільки краще і краще. Скільки грошей витрачено на всі ці бомби, які запускаються по Україні, руйнують будинки і вбивають людей. Це величезні гроші!», – сказала вона.

Також артистка спробувала відкрити очі росіянам на те, що насправді в країні облаштовані лише Пітер та Москва, коли інші міста нагадують села. Тож Вайкуле порадила мешканцям РФ насолоджуватися наслідками власного вибору, дій та сплачених податків.

«У цей час вони могли провести газ всюди, побудувати дороги… Ні, живе тільки Москва і Пітер. А інші? Не люди? Коли я намагаюся їх захистити, мене вважають поганою. То що тоді я можу? Буду мовчати. Отримайте задоволення», – додала артистка.

Зазначимо, Лайма Вайкуле підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Зірка засуджує російську агресію та визнає, що війну проти України розпочала Росія. 

Нагадаємо, латвійська співачка Лайма Вайкуле здивувала своїх шанувальників, виконавши пісню українською мовою. Це рішення викликало захоплення в українців та хвилю негативу з боку росіян. Вайкуле зізнавалася, що завжди боялася співати українською, але вирішила подолати цей страх та оновити свій репертуар.

Також повідомлялося, латвійська естрадна співачка Лайма Вайкуле, яка відверто засуджує війну в Україні, дала благодійний концерт у Юрмалі, де зібралися російські зірки, які засуджують злочинні дії Путіна, деякі українські знаменитості та переможець «Євробачення-2017»  Сальвадор Собрал. Зібрані кошти передали Україні. 

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Теги: росія війна бензин криза Лайма Вайкуле росіяни

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