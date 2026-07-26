Сікорський розповів, що може зробити Зеленського улюбленцем Трампа

Раніше Трамп позитивно висловлювався про українські технології у сфері безпілотників та можливість співпраці з Україною у цьому напрямку

Успішні удари дронів по території РФ можуть суттєво змінити ставлення Трампа до президента України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що президент США Дональд Трамп може змінити своє ставлення до Володимира Зеленського через успіхи України у виробництві та застосуванні безпілотників. Як інформує «Главком», про це Сікорський сказав під час свого подкасту.

За словами польського дипломата, Трамп «любить переможців», тому українські досягнення у сфері дронів можуть посилити його підтримку Києва. Сікорський зазначив, що ефективність українських безпілотників стала одним із факторів, який привертає увагу міжнародних партнерів.

«Я не здивуюся, якщо незабаром Зеленський стане його улюбленцем завдяки українським дронам», – заявив глава польського МЗС.

Раніше Трамп позитивно висловлювався про українські технології у сфері безпілотників та можливість співпраці з Україною у цьому напрямку. Київ і Вашингтон також обговорювали спільні проєкти, пов’язані з виробництвом дронів та оборонними технологіями.

Нагадаємо, представник Білого дому повідомив, що переговори Дональда Трампа та Володимира Зеленського заплановані на вівторок, 28 липня.

Раніше, 23 липня, Володимир Зеленський заявив, що готується до можливого візиту до Сполучених Штатів. Президент зазначив, що основною темою переговорів із представниками американської адміністрації мають стати шляхи завершення війни та нові мирні пропозиції США.

Нещодавно глава держави також повідомив, що після переговорів із президентом США Дональдом Трампом Україна досягла домовленості про спільне виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Президент назвав це одним із ключових результатів співпраці зі Сполученими Штатами.

Також президент США Дональд Трамп анонсував візит до Вашингтона лідера Китаю Сі Цзіньпіна. За словами американського президента, китайський лідер має прибути до США 24 вересня, а однією з головних тем переговорів стане розвиток технологій штучного інтелекту.