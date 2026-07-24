Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні

У липні 2026 року президенти США та України вже зустрічались на полях саміту НАТО у Франції

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп можуть провести зустріч у Вашингтоні вже наступного тижня.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на кореспондента RFE/RL Алекса Рауфоглу, якому дипломатичні джерела підтвердили, що зустріч двох лідерів запланована на 28 липня у столиці США.

«Дипломатичні джерела підтвердили RFE/RL, що Трамп зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні у вівторок. Ця зустріч знаменує важливий дипломатичний розвиток подій. Двоє лідерів нещодавно зустрічалися у Франції та Туреччині», – написав журналіст.

Рауфоглу також нагадав, що напередодні запитував державного секретаря США Марко Рубіо про можливість такої зустрічі. Тоді Рубіо зазначив, що американська сторона останнім часом значно частіше контактувала з українськими представниками, ніж із російськими.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський заявив, що готується до можливого візиту до Сполучених Штатів. Основна мета поїздки – участь у церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом, на яку президент отримав запрошення, але також повідомлялось про ймовірну зустріч з Трампом.

Варто зазначити, що в липні цього року президенти США та України вже зустрічались на полях саміту НАТО у Франції.

Публічна частина зустрічі з відповідями на запитання журналістів тривала близько 50 хвилин, після чого президенти провели майже годину за зачиненими дверима.

Під час переговорів сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, постачання ракет до систем Patriot, розвиток спільного виробництва озброєння, українські технології безпілотників, гарантії безпеки та дипломатичні шляхи завершення війни