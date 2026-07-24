Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
Президенти України та США проведуть переговори у Вашингтоні 28 липня
фото: Getty Images

У липні 2026 року президенти США та України вже зустрічались на полях саміту НАТО у Франції

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп можуть провести зустріч у Вашингтоні вже наступного тижня.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на кореспондента RFE/RL Алекса Рауфоглу, якому дипломатичні джерела підтвердили, що зустріч двох лідерів запланована на 28 липня у столиці США.

«Дипломатичні джерела підтвердили RFE/RL, що Трамп зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні у вівторок. Ця зустріч знаменує важливий дипломатичний розвиток подій. Двоє лідерів нещодавно зустрічалися у Франції та Туреччині», – написав журналіст.

Рауфоглу також нагадав, що напередодні запитував державного секретаря США Марко Рубіо про можливість такої зустрічі. Тоді Рубіо зазначив, що американська сторона останнім часом значно частіше контактувала з українськими представниками, ніж із російськими.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський заявив, що готується до можливого візиту до Сполучених Штатів. Основна мета поїздки – участь у церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом, на яку президент отримав запрошення, але також повідомлялось про ймовірну зустріч з Трампом.

Варто зазначити, що в липні цього року президенти США та України вже зустрічались на полях саміту НАТО у Франції. 

Публічна частина зустрічі з відповідями на запитання журналістів тривала близько 50 хвилин, після чого президенти провели майже годину за зачиненими дверима.

Під час переговорів сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, постачання ракет до систем Patriot, розвиток спільного виробництва озброєння, українські технології безпілотників, гарантії безпеки та дипломатичні шляхи завершення війни 

Читайте також:

Теги: переговори Володимир Зеленський Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп любить переможців. Чому це шанс для України
Трамп любить переможців. Чому це шанс для України
9 липня, 10:29
Сікорський вважає, що Президент Польщі позбавив себе можливості вести діалог із Зеленським
Глава МЗС Польщі розкритикував Навроцького за скандал з орденом
27 червня, 01:55
Трамп: Це найбільша загроза для нашої країни, можливо, з часів її заснування
Трамп назвав найбільшу загрозу для США
30 червня, 05:26
Трамп і Зеленський провели телефонну розмову: про що говорили
Трамп і Зеленський провели телефонну розмову: про що говорили
4 липня, 22:45
Президент наголосив, що нове військове керівництво має значний бойовий досвід
Зеленський подякував українцям за довіру до головкома Драпатого
22 липня, 20:58
Президент побажав США успіхів і висловив упевненість у спільному досягненні миру
Зеленський зробив несподіване зізнання про Patriot у привітанні з 250-річчям США
4 липня, 16:58
Путін продовжує демонструвати готовність вести бойові дії
Чому Путін не зупиняє війну: NYT назвав головну причину
12 липня, 20:05
Союз із Трампом став ризиком для арабських держав
The Independent: Трамп став токсичним союзником для арабських країн
13 липня, 21:29
Trump Tower у Дубаї
Нерухомість Трампа під загрозою? Біля комплексу в Дубаї пролунали вибухи
16 липня, 20:09

Політика

Єврокомісія відреагувала на перше збиття дрона над Румунією
Єврокомісія відреагувала на перше збиття дрона над Румунією
Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
Польща запропонувала США новий формат виробництва Patriot для України
Польща запропонувала США новий формат виробництва Patriot для України
Німецький міністр у ПАР пояснив, наскільки небезпечною є Росія
Німецький міністр у ПАР пояснив, наскільки небезпечною є Росія
Зеленський повідомив, коли настав перелом у стосунках із Трампом
Зеленський повідомив, коли настав перелом у стосунках із Трампом
Трамп анонсував візит Сі Цзіньпіна в США
Трамп анонсував візит Сі Цзіньпіна в США

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
105K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
69K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)

Новини

Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Сьогодні, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Вчора, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua