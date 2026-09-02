Ультиматум Зеленського. Скільки країн мають пряме авіасполучення з РФ (список)

Восени 2026 року прямі рейси з Росії будуть доступні до 42 країн

Зеленський попередив про зростання небезпеки польотів у повітряному просторі Росії

Президент Володимир Зеленський 1 вересня у зверненні заявив, що російське небо стає небезпечним і попередив про це авіакомпанії, які користуються повітряним простором країни. На цьому тлі «Главком» розібрався, зі скількома країнами Росія наразі має пряме авіасполучення.

Наразі Росія має пряме авіасполучення без пересадок із 37 країнами світу. Восени 2026 року цей список може розширитися до 42 держав.

Куди доступні прямі рейси без пересадок

У літньому розкладі були прямі рейси з Росії до:

Абхазії, Азербайджану, Алжиру, Вірменії, Афганістану, Білорусі, В’єтнаму, Гонконгу, Грузії, Індії, Індонезії, Казахстану, Киргизії, Китаю, КНДР, на Мальдіви, Марокко, Монголії, Туреччини, Сербії, Таджикистану, Таїланду, Тунісу, Туркменії, Узбекистану, Ефіопії, Танзанії, Сейшельських островів Бахрейну, Єгипту, Ізраїлю, Йорданії, Іраку, Ірану, Катару, ОАЕ, Оману.

Водночас восени 2026 року прямі рейси з Росії мали бути доступними до 42 країн. У планах РФ був запуск нових напрямків до Кувейту, Пакистану, Алжиру, М’янми та Шрі-Ланки.

Також мали відновитися польоти за маршрутом Москва – Кувейт авіакомпанії Jazeera Airways, які були призупинені через загострення конфлікту на Близькому Сході. Старт заплановано на середину вересня. З 1 жовтня пакистанська Fly Jinnah планувала розпочати щоденні рейси Москва – Ісламабад.

Також алжирська Air Algerie планувала літати до Москви з 2 жовтня – тричі на тиждень: щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці. Myanmar International Airways з 4 жовтня планувала відкрити маршрут Новосибірськ – Мандалай – Янгон, а Azur Air у листопаді запустити рейси до Хамбантоти (Шрі-Ланка) з восьми російських міст.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив іноземні авіакомпанії, страховиків та дипломатів про зростання небезпеки польотів у повітряному просторі Росії. За його словами, поки Москва продовжує війну та атаки проти України, українські дрони й ракети активніше діятимуть по російських військових цілях та об'єктах.