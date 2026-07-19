Захисник «Азовсталі» відмовився від нагороди, що йому вручив Сирський

Богдан Кротевич публічно відмовився від відзнаки «За незламність», яку йому присвоїв Головнокомандувач ЗСУ

Колишній начальник штабу 12 бригади НГУ «Азов», захисник «Азовсталі», що побував в російському полоні Богдан Тавр Кротевич публічно відмовився від нагороди, яку йому вручив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це Богдан Кротевич написав у соцмережі Threads, інформує «Главком».

«Мені не треба нагорода від того, хто не знає що таке честь та гідність», – написав Тавр.

Також він опублікував фото, на якому видно нагрудний знак «За незламність», та розірване посвідчення відповідної відзнаки.

У коментарях українці неоднозначно поставилися до ініціативи Кротевича. Йому дорікнули, що це нагорода від українського народу

«Хто почав цей тренд? Пане Богдане, навіщо і Ви його підтримуєте? Не потрібно так, припиняйте! Головком сьогодні той, завтра – інший, а народ України один», – зазначив один із коментаторів.

Слідом за Богданом Кротевичем від нагород, підписаних Сирським, відмовилася низка інших військових.

Нагадаємо, напередодні Зеленський повідомив про особисті розмови із трьома військовими: командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Раніше президент України Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента, бригадним генералом Павлом Палісою провів нараду з командирами корпусів Збройних сил України, які обороняють найгарячіші ділянки фронту. Крім того, глава держави мав розмови з ексміністром оборони Михайлом Федоровим і головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

Також видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента повідомило, що у Збройних силах України можуть відбутися великі кадрові перестановки, які пов’язані з головнокомандувачем Олександром Сирським. Президент Володимир Зеленський проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами.

На тлі протестів із вимогою відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського деякі командувачі Сил оборони почали публічно ставати на його захист. Вони заявляють про неприпустимість атак на військове керівництво під час війни та закликають не розколювати суспільство.