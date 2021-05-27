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    Закривати чи ні: Естонія визначилася з авіасполученням із Білоруссю

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    Естонія вирішила перервала авіасполучення з Білоруссю - Закривати чи ні: Естонія визначилася з авіасполученням із Білоруссю
    Естонія вирішила перервала авіасполучення з Білоруссю
    Фото: ЕРА

    Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що дії Білорусі створюють загрозу міжнародному миру і безпеці

    У четвер, 27 травня, уряд Естонії ввів заборону на вхід у свій повітряний простір літакам білоруських авіаперевізників.

    Також повітряним суднам Білорусі або літакам, що вилітають звідти, заборонено приземлятися на території країни, повідомляє видання Delfi.

    Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що дії Білорусі створюють загрозу міжнародному миру і безпеці.

    «Захопивши літак, що здійснював рейс між Афінами і Вільнюсом і заарештувавши журналіста і його супутницю, білоруський режим вчинив акт державного тероризму і повинен взяти за свої дії відповідальність», – заявила вона.

    До слова, Росія не пускає у свій повітряний простір літаки з Європи.

    Нагадаємо, 26 травня літак білоруської авіакомпанії «Белавіа», який планував виконати рейс Мінськ-Барселона, після довгого кружляння у небі Білорусі, повернувся у мінський аеропорт. Згодом стало відомо, що Польща не пустила його у свій повітряний простір.

    Також Словаччина заборонила польоти білоруських авіакомпаній у своєму повітряному просторі та використання аеропортів цими компаніями.

    Відзначимо, що небо для «Белавіа» першими закрили Україна, Велика Британія, а також члени ЄС Литва і Франція. У більшості європейських держав від польотів над Білоруссю відмовилися найбільші авіакомпанії, в тому числі Lufthansa, KLM і AirFrance.

    Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

    Решта міжнародних авіакомпанія почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі. 27 травня Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі.

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    Теги: Білорусь Естонія літак аеропорт авіаперевезення
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    Закривати чи ні: Естонія визначилася з авіасполученням із Білоруссю