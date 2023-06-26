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Путінська пропагандистка пояснила, чому РФ відпустила Пригожина (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путінська пропагандистка пояснила, чому РФ відпустила Пригожина (відео)
За словами Симоньян, «юридичні норми – це не заповіді Христові і не скрижалі Мойсея»
фото з відкритих джерел

Симоньян зберігала мовчання впродовж всіх подій повстання Пригожина

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян «прокинулася» та пояснила, чому закрили кримінальну справу проти власника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина.

«Зараз багато обговорюють: ось завели кримінальну справу, а потім відпустили, поїхав до Білорусії – це ж глузування з юридичних норм. Юридичні норми – це не заповіді Христові і не скрижалі Мойсея. Їх пишуть люди, щоб вони захищали правопорядок та стабільність у країні. І якщо в якихось виняткових критичних випадках виходить так, що вони перестають виконувати свою функцію, а виконують зворотну, вони йдуть лісом», – написала Маргарита Симоньян.

За словами кремлівської пропагандистки, у РФ «вибір був між поганим та жахливим».

«Страшніше громадянського протистояння не може бути нічого, включаючи, тим більше порушення якихось юридичних норм», – додала Симоньян.

Зазначимо, Симоньян зберігала мовчання впродовж всіх подій повстання Пригожина аж до повного його завершення.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

 

Теги: Євген Пригожин ПВК «Вагнер» росія пропагандист Маргарита Симоньян

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